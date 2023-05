Le Samsung Galaxy A14 fait ses débuts en Inde pour 13 999 INR

Le Samsung Galaxy A14 est désormais officiel en Inde, rejoignant le A14 5G dans les rayons des magasins.

Le Galaxy A14 compatible 4G apporte un écran LCD PLS de 6,6 pouces 1080x2408px d’un taux de rafraîchissement régulier de 60 Hz, qui, combiné à la batterie de 5 000 mAh, devrait se traduire par une excellente autonomie. La charge est moins impressionnante à 15W filaire.

Le Galaxy A14 indien possède un chipset Exynos 850 de 8 nm avec huit cœurs Cortex-A55 et 4 Go de RAM et 64 Go ou 128 Go de stockage.

Le Galaxy A14 dispose d’un appareil photo principal de 50 MP, d’une unité ultra large de 5 MP et d’un appareil photo macro de 2 MP. Il y a un selfie 13MP à l’extrémité opposée.

Le Galaxy A14 est disponible en noir, argent ou vert clair et en 4/64 Go ou 4/128 Go. Le téléphone est disponible sur le site Web de Samsung et via les canaux de vente au détail de ses partenaires à partir de 13 999 INR (160 €, converti) – un prix spécial pour les lève-tôt (le téléphone sera ensuite de 16 499 INR). La boîte de vente au détail contient le téléphone et un câble USB-C.

