Le Samsung Galaxy A14 5G passe par la FCC, confirmant sa capacité de batterie

Le Samsung Galaxy A14 5G est en bonne voie de commercialisation, comme l’ont confirmé de récentes fuites. Maintenant, le téléphone encore non annoncé est passé par la FCC, confirmant ainsi la capacité de sa batterie dans le processus. L’A14 5G va en effet, comme les rumeurs l’ont laissé entendre, faire basculer un gros pack de 5 000 mAh.







Document FCC Samsung Galaxy A14 5G

Grâce aux fuites d’images, nous savons déjà que le Galaxy A14 5G ressemblera beaucoup à son prédécesseur avec une encoche en forme de goutte d’eau sur son écran LCD, une configuration de triple caméra arrière et un combo empreinte digitale/bouton d’alimentation monté sur le côté.

Selon la rumeur, le Galaxy A14 5G aura un écran LCD HD + de 6,8 pouces et fonctionnera sur un chipset Samsung Exynos encore non annoncé. On dit qu’il fait basculer un appareil photo principal de 50MP à l’arrière et une caméra selfie de 13MP.

Nous n’avons pas encore d’informations sur les prix ou la disponibilité, à part les indices selon lesquels l’appareil aura un “prix agressif”. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant de tout développement ultérieur.

La source