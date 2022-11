Le Samsung Galaxy A14 5G avec Dimensity 700 apparaît également sur Geekbench

Samsung prépare un smartphone Galaxy A14 avec une connectivité 5G. L’appareil portant le numéro de modèle SM-A146B est apparu sur Geekbench avec un chipset Exynos non annoncé, mais une nouvelle liste a révélé que le modèle obtient également une version différente avec une plate-forme Mediatek.

Un téléphone SM-A146P a été comparé à Dimensity 700, et il a réussi à obtenir un score inférieur à celui du frère Exynos à la fois sur les fronts monocœur et multicœur.









Samsung Galaxy A14 5G avec Dimensity 700 et Exynos 1330

Geekbench nous dit que le téléphone Samsung alimenté par Mediatek aura une option de 4 Go de RAM et sera livré avec Android 13 prêt à l’emploi. Les résultats peu impressionnants de 522 pour un seul cœur et de 1 710 pour plusieurs cœurs pourraient être en partie dus à des logiciels non finalisés, mais ils suggèrent toujours que nous envisageons une version plus abordable pour certains marchés.

Les rendus qui fuient suggèrent que le Galaxy A14 aura une triple caméra à l’arrière, un seul tireur de selfie derrière une encoche en forme de goutte d’eau et une batterie de 5 000 mAh. Nous ne pouvons que supposer qu’il en sera de même pour les deux versions, le chipset et le prix étant les seules différences.

Passant par