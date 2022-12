Le Samsung Galaxy A14 5G apparaît sur Google Play Console avec les détails d’Exynos 1330

Le Samsung Galaxy A14 5G a encore fait surface, apparaissant cette fois sur la console Google Play. La console a confirmé certaines spécifications concernant l’affichage, mais plus important encore, elle détaille le chipset – l’Exynos 1330.







Les détails du Samsung Galaxy A14 5G sur la console Google Play

Cette puce (Samsung S5E8535) possède deux cœurs Cortex-A78 fonctionnant à 2,4 GHz et six cœurs A55 à 2,0 GHz. Pour les graphismes, il y a le Mali-G68 à 950MHz. Le tableau ci-dessous montre comment cela se compare à quelque chose comme l’Exynos 1280 qui a été utilisé dans certains téléphones des séries 2022 A et M, ainsi que le Dimensity 700.

Pourquoi le Dimension 700 ? Sur la base des résultats de Geekbench, au moins certaines versions du Galaxy A14 seront alimentées par la puce MediaTek au lieu de celle de Samsung. Le Dimensity 700 est actuellement présenté sur le Galaxy A13 5G, tandis que l’A13 4G utilise l’Exynos 850 (qui n’a qu’un modem LTE).

Exynos 850 Exynos 1280 Exynos 1330 Dimension 700

Nœud 8 nm (Samsung) 5 nm (Samsung) ? 7 nm (TSMC)

CPU (gros) – 2x Cortex-A78 à 2,4 GHz 2x Cortex-A78 à 2,4 GHz 2x Cortex-A76 à 2,2 GHz

CPU (peu) 8x Cortex-A55 à 2,0 GHz 6x Cortex-A55 à 2,0 GHz 6x Cortex-A55 à 2,0 GHz 6x Cortex-A55 à 2,0 GHz

GPU Mali-G52 MP1 Mali-G68 MP4 @ 1 000 MHz Mali-G68 @ 950MHz Mali-G57 MC3 @ 850MHz





Soit dit en passant, l’Exynos 1330 sera probablement également utilisé pour le Galaxy M15 5G, nous avons également vu les scores Geekbench de ce téléphone – et de la version Exynos de l’A13 5G. Les deux versions de l’A13 5G, ainsi que du M13 5G, avaient 4 Go de RAM (il pourrait y avoir des modèles de plus grande capacité, ils n’ont tout simplement pas été testés).

Samsung prépare également un Exynos 1380 plus puissant. D’après ce que nous avons entendu, on utilisera un GPU Mali-G615 basé sur la dernière architecture graphique d’ARM.

Pour en revenir au téléphone lui-même, le Samsung Galaxy A14 5G sera assez grand, avec un écran LCD de 6,8 pouces (avec une résolution FHD+, comme confirmé par le GPC). Une image divulguée a révélé sa conception, montrant une triple caméra à l’arrière avec une caméra principale de 50MP, ainsi qu’une caméra selfie de 13MP encochée à l’avant. Le téléphone sera équipé d’une batterie robuste de 5 000 mAh.







Fuite de l’image du Samsung Galaxy A14 5G

La page d’assistance officielle du Galaxy A14 5G a été mise en ligne il y a quelques jours, ce qui est normalement l’une des dernières étapes avant l’annonce officielle. La série A a tendance à faire l’objet d’une annonce de groupe vers la fin de l’année, nous devrions donc en voir quelques autres également lancées dans les semaines à venir.

Nous n’avons rien entendu à propos d’une version 4G du Galaxy A14 et il n’y en a peut-être pas – l’Exynos 1330 est censé remplacer l’Exynos 850, donc c’est peut-être Samsung qui fait ses adieux au LTE.

