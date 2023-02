Le Samsung Galaxy A14 4G apparaît sur NBTC, le Galaxy M54 5G se rapproche du lancement avec la certification Bluetooth

Samsung a dévoilé le Galaxy A14 5G au début du mois dernier, mais la société prévoit également de lancer une version 4G qui est apparue sur le NBTC thaïlandais.

Le Samsung Galaxy A14 4G est répertorié sur le site Web de l’autorité de certification thaïlandaise avec la désignation de modèle SM-A145F/DSN, où “DS” indique la prise en charge de la double carte SIM. Cependant, la liste NBTC ne révèle aucune spécification du Galaxy A14 4G.







Samsung Galaxy A14 4G sur NBTC

Un autre smartphone que Samsung devrait dévoiler est le Galaxy M54 5G. Nous en entendons parler depuis quelques mois, et bien qu’il n’y ait aucun mot de Samsung à ce sujet, le Galaxy M54 5G s’est rapproché du lancement car il a obtenu la certification Bluetooth. Il est répertorié sur le site Web de Bluetooth SIG avec le code de modèle SM-M546B_DS et Bluetooth 5.3.







Le Samsung Galaxy M54 5G obtient la certification Bluetooth

Le Samsung Galaxy M54 5G avec le code de modèle SM-M546B a été repéré sur Geekbench en novembre dernier avec Android 13, 8 Go de RAM et ce qui est probablement la puce Exynos 1380. Ses rendus divulgués ont également révélé que le smartphone embarquerait un écran perforé et des caméras arrière triples sportives.









Fuite des rendus du Samsung Galaxy M54 5G

Vous pouvez vous attendre à en savoir plus sur le Samsung Galaxy A14 4G et le Galaxy M54 5G dans les semaines à venir.

Source 1 (en thaï), Source 2