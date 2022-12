Le Samsung Galaxy A13 avec Helio G80 et Xcover Pro reçoit désormais One UI 5

Hier, Samsung a publié la mise à jour stable One UI 5.0 basée sur Android 13 pour le Galaxy A13 (SM-A135F) alimenté par Exynos 850, et maintenant c’est la variante MediaTek qui a un avant-goût de la dernière version d’Android et de l’interface personnalisée de Samsung.

Nous parlons du modèle SM-A137F du Samsung Galaxy A13, alimenté par le SoC Helio G80. Il reçoit les goodies One UI 5.0 habituels et le correctif de sécurité Android de novembre 2022, qui est fourni avec la version de firmware A137FXXU1BVL1.

La mise à jour est en cours en Europe, et si vous ne l’avez pas encore reçue sur votre Galaxy A13 alimenté par Helio G80, vous pouvez la vérifier manuellement en vous rendant sur votre téléphone. Réglages > Mise à jour logicielle menu.

Samsung lance également la mise à jour stable One UI 5.0 pour le Galaxy Xcover Pro aux États-Unis pour les modèles déverrouillés et au Canada avec le correctif de sécurité Android de décembre 2022.

Le micrologiciel des modèles déverrouillés (SM-G715U1) aux États-Unis porte le numéro de version G715U1UEUFDVKA, tandis que les unités canadiennes (SM-G715W) obtiennent One UI 5.0 avec la version de micrologiciel G715WVLUAEVK9.

Samsung a déjà déployé One UI 5.0 pour le modèle international du Galaxy Xcover Pro avec la version de firmware G715FNXXSAEVL2 et le correctif de sécurité Android de novembre 2022. Vous pouvez naviguer vers le Galaxy Xcover Pro Réglages > Mise à jour logicielle menu pour vérifier la mise à jour manuellement si vous ne l’avez pas encore reçue.

Via 1, Via 2