Le Samsung Galaxy A11 de 2,5 ans reçoit Android 12

Samsung a présenté le Galaxy A11 en mai 2020 avec un chipset Snapdragon 450 d’entrée de gamme et un écran HD+ de base de 6,4 pouces. L’appareil a reçu Android 11 l’année dernière, et maintenant il reçoit Android 12.

Le package est livré avec la version de firmware A115FXXU3CVI3 et apporte également un correctif de sécurité daté d’août 2022, corrigeant “des dizaines de vulnérabilités de confidentialité et de sécurité”.

L’Android 12 du Galaxy A11 a One UI Core 4.1 en plus. Cela signifie que le téléphone bénéficiera de la fonctionnalité Palette de couleurs, de widgets améliorés et de la manière dont un utilisateur peut les sélectionner. Le périphérique de sortie audio peut maintenant être sélectionné via l’écran de verrouillage, et le mode sombre est livré avec des améliorations mineures.

Toutes les applications de stock sur le Galaxy A11 sont améliorées – l’application appareil photo a un design plus propre, la galerie est livrée avec un meilleur tri, le clavier Samsung prend en charge la grammaire et le menu de partage a été corrigé.

La mise à jour touche actuellement les appareils en Asie du Sud-Est, mais elle arrivera bientôt sur d’autres versions. Il peut également être trouvé dans Paramètres -> Mise à jour du logiciel, puis Télécharger et installer.