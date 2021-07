Le Samsung Galaxy A10s obtient Android 11, sa deuxième et dernière mise à jour majeure du système d’exploitation

Un autre téléphone Galaxy A à petit budget est en train d’être mis à jour vers Android 11. Le dernier ajout est le Galaxy A10 qui a été lancé à l’origine avec Android 9 et qui avait été mis à jour à Android 10 en avril de l’année dernière. Ce sera probablement la dernière mise à jour majeure du système d’exploitation pour les A10.

La nouvelle mise à jour porte le A107FXXU8CUG1 numéro de build et apporte également le correctif de sécurité Android de juillet 2021. Les utilisateurs en Malaisie et au Vietnam ont signalé que la mise à jour était disponible sur leurs appareils et qu’elle devrait également arriver à des unités sur plus de marchés dans les semaines à venir.

Les propriétaires de Galaxy A10 peuvent s’attendre à l’ensemble habituel de fonctionnalités Android 11 et One UI 3.1, telles que des autorisations ponctuelles, une gestion améliorée des notifications, une mise à jour de l’Internet et du clavier Samsung et de nouvelles commandes multimédia, entre autres.

