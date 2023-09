Le Samsung Galaxy A05s débarque dans la console Google Play avant sa sortie

Les Galaxy A05 et A05 sont tous deux des smartphones à venir dans le bas de gamme de la société coréenne, et les deux ont fait l’objet de nombreuses fuites ces derniers temps. Plus récemment, nous les avons vus dans des schémas divulgués décrivant les différences de conception (et certaines fonctionnalités).

Aujourd’hui, le Galaxy A05s a débarqué dans la Google Play Console, signe d’un lancement imminent. La liste, comme toujours, nous fournit une image de l’appareil, ainsi que certaines de ses spécifications.

Selon la console Google Play, les Galaxy A05 auront un écran avec une résolution de 1080 x 2400, Android 13 à bord, le SoC Qualcomm Snapdragon 680 à la barre et 6 Go de RAM. Cela étant dit, il peut également exister d’autres variantes de mémoire.

Des fuites et des rumeurs passées faisaient que le Galaxy A05 était équipé d’un écran de 6,6 pouces, d’une prise casque de 3,5 mm et d’une batterie de 4 000 mAh prenant en charge une charge filaire rapide de 25 W. Comme vous pouvez le voir sur l’image ci-dessus, il y aura un « menton » important sous cet écran.

