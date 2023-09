Le Samsung Galaxy A05 présente un nouveau design dans les premières photos divulguées

Le Samsung Galaxy A05 fait le tour des rumeurs depuis un mois et aujourd’hui, le smartphone abordable est apparu sur ses premières photos. L’appareil a été certifié par Anatel, l’Agence nationale des télécommunications du Brésil, et la liste était accompagnée de deux photos révélant le recto et le verso.

Le téléphone a un panneau brillant avec un motif à rayures noires, tandis que la face avant présente une encoche Infinity-U pour la caméra selfie.









SamsungGalaxy A05

Samsung devrait lancer le Galaxy A05 avec un chipset Helio G85 limité à la connectivité LTE. La capacité de la batterie du téléphone devrait être de 5 000 mAh, ce qui correspond à celle du Galaxy A04, mais nous nous attendons à une gestion de l’énergie légèrement meilleure grâce à la puce plus avancée.

Le Galaxy A05 apparaissant dans plusieurs bases de données de certification signifie qu’un lancement sur le marché approche à grands pas. Le téléphone ne coûtera pas plus de 150 dollars et sera probablement présenté comme un appareil destiné aux personnes qui ont besoin d’un smartphone de base pour se connecter avec leurs proches.

Source (en portugais)