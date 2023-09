Le Samsung Galaxy A05 fuit dans les rendus basés sur la CAO

La liste toujours croissante d’appareils d’entrée de gamme de Samsung est sur le point de devenir encore plus encombrée, alors que la société travaille sur les prochains Galaxy A05. Cet appareil a fait l’objet d’une fuite aujourd’hui et vous pouvez jeter un œil aux rendus basés sur la CAO ci-dessous pour le voir dans toute sa splendeur abordable.

L’A05 mesure 167,9 x 77,7 x 8,8 mm selon la même source qui nous a apporté les rendus, et il s’adaptera à un écran de 6,6 pouces dans ce châssis, qui, comme vous pouvez le voir, a une encoche en forme de goutte d’eau (que Samsung appelle « Infinity-V « ). Il contiendra une batterie de 4 000 mAh avec prise en charge d’une charge filaire de 25 W. Une prise casque 3,5 mm est installée.

Le reste de ses spécifications reste entouré de mystère, mais bien sûr, il ne faut pas s’attendre à quelque chose de trop flamboyant. Ce combiné sera avant tout une question de prix.

Il a déjà reçu le feu vert préalable au lancement de la FCC, ce qui signifie que nous pourrions le voir devenir officiel dans les semaines à venir.

Pour avoir un point de comparaison, le Galaxy A04 de l’année dernière, que ce modèle remplacera, est livré avec un écran tactile LCD de 6,5 pouces 720×1600 90 Hz, le SoC Exynos 850, jusqu’à 4 Go de RAM et 128 Go de stockage, un système de triple caméra arrière ( 50 MP principal, 2 MP macro, capteur de profondeur 2 MP), un selfie snapper de 5 MP et une batterie de 5 000 mAh avec charge filaire de 15 W. Ainsi, l’A05 réduit considérablement la capacité de la batterie tout en augmentant la vitesse de charge, ce qui est assez étrange.

