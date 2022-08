Le Samsung Galaxy A04s arrive avec un écran HD+ 90Hz et un appareil photo 50MP

La série Galaxy A a un nouveau membre junior – une suite aux A03 de l’année dernière et une mise à niveau vers le récent A04. Le nouveau modèle est apparu en Europe du Nord sans soirée de lancement, donc les détails sur la disponibilité doivent encore être annoncés.

Le Samsung Galaxy A04s est vraiment un téléphone d’entrée de gamme, mais il est capable. Il arrive avec Android 12 et One UI Core 4.1, une version simplifiée de l’interface utilisateur personnalisée de Samsung.

La société est maman sur le chipset, mais nous pensons qu’il s’agit de l’Exynos 850. Avec huit cœurs Cortex-A55, il est plus rapide que l’Helio P35 des A03 de l’année dernière et c’est une puce de 8 nm, elle devrait donc être nettement plus efficace que la puce Unisoc 28 nm à l’intérieur du Galaxy A04 actuel. Il existe des versions avec 3 et 4 Go de RAM et 32, 64 ou 128 Go de stockage intégré. Le téléphone dispose d’un emplacement microSD, ce qui vous permet d’en ajouter facilement d’autres.

Une autre mise à niveau du modèle “s” est l’affichage – toujours un écran LCD PLS de 6,5 pouces assez basique avec une résolution de 720 x 1 600 pixels (20: 9), mais il bénéficie désormais d’un taux de rafraîchissement plus fluide de 90 Hz (contre 60 Hz standard). L’appareil photo selfie 5MP habituel est encoché dans l’écran.

Il y a une triple configuration à l’arrière, mais avec un seul module remarquable – l’appareil photo principal de 50 MP. Comme sur l’A04, il peut enregistrer une vidéo 1080p à 30 ips. Voici également un capteur de profondeur 2MP et un module supplémentaire 2MP, une caméra macro.

La batterie a une capacité de 5 000 mAh, comme les autres modèles A0x. Il suffit pour jusqu’à 90 heures de lecture de musique ou de navigation sur le Web (via Wi-Fi) pendant 21 heures. Une amélioration indispensable ici est que la charge se fait via USB-C. Il manque toujours une charge rapide, mais nous sommes heureux que le port microUSB ait disparu.

Nous devons mentionner quelques autres goodies avant de conclure. Il y a une prise casque 3,5 mm avec prise en charge Dolby Atmos. Il s'agit d'un téléphone double SIM (avec un emplacement microSD dédié) et d'une connectivité 4G, plus Wi-Fi 5 (ac) et Bluetooth 5.0. Enfin, il y a un lecteur d'empreintes digitales sur le côté.













Le nouveau Samsung Galaxy A04s en noir, vert, blanc et cuivre

Il n’y a pas de mot sur le prix du Samsung Galaxy A04s. Il existe quatre coloris disponibles : noir, vert, blanc et cuivre, bien que seuls le blanc et le vert soient répertoriés sur la boutique en ligne de Samsung. En parlant de ça, le A04s est listé dans Danemark, Finlande, Norvège et Suède. Il n’y a pas encore de stock, cependant.

