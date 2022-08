Le Samsung Galaxy A04 devient officiel avec un écran de 6,5 pouces et un appareil photo de 50 mégapixels

Samsung a annoncé le Galaxy A03 en novembre dernier, et neuf mois plus tard, la société a discrètement dévoilé son successeur – le Galaxy A04.

Le Samsung Galaxy A04 ressemble à son prédécesseur. Il arbore un écran Infinity-V et dispose de deux caméras à l’arrière reliées par un flash LED. Cependant, les caméras arrière ne sont pas placées à l’intérieur d’un îlot de caméra comme l’A03, et le flash est maintenant positionné sur le côté droit entre les deux caméras au lieu du premier tireur.

L’écran mesure 6,5 pouces de diagonale et a une résolution HD+. Comme le Galaxy A03, le Galaxy A04 est également livré avec une unité selfie 5MP et un capteur de profondeur 2MP, mais l’appareil photo principal obtient une bosse mégapixel de 48MP à 50MP.

Le Samsung Galaxy A04 est alimenté par un processeur octa-core sans nom et exécute One UI Core 4.1 basé sur Android 12 prêt à l’emploi. Le smartphone dispose de trois options de RAM (4 Go/6 Go/8 Go) et de stockage (32 Go/64 Go/128 Go), et il dispose également d’un emplacement pour carte microSD pour une extension de stockage jusqu’à 1 To.

Le Galaxy A04 est un smartphone 4G et prend en charge la connectivité Bluetooth 5.0 et Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz et 5 GHz). Il dispose de quatre options de couleur et contient une batterie de 5 000 mAh avec une vitesse de charge inconnue.













Options de couleur Samsung Galaxy A04

Ce qui est également inconnu, ce sont les prix et la disponibilité du Samsung Galaxy A04. Nous espérons en savoir plus à ce sujet bientôt.

La source