Le Samsung Galaxy A03s passe par Geekbench

Le Samsung Galaxy A03 certifié Bluetooth la semaine dernière est apparu sur Geekbench avec ses spécifications clés.

Selon la base de données de référence, le Galaxy A03s (SM-A037F) fonctionne sous Android 11 et est alimenté par le SoC Helio G35. Le smartphone a 4 Go de RAM à bord, mais il pourrait avoir plus d’options de mémoire à choisir.

Geekbench ne divulgue aucune autre spécification du Galaxy A03, mais des fuites précédentes ont révélé que le smartphone embarquerait un écran LCD de 6,5″ avec une encoche pour la caméra selfie 5MP. Le panneau arrière arborera une configuration triple caméra composée d’un primaire de 13MP et de deux Unités 2MP.



Le rendu du Samsung Galaxy A03 a fuité

Le Galaxy A03s comprendra également un lecteur d’empreintes digitales latéral, une prise casque 3,5 mm et un port USB-C. La capacité de stockage du smartphone, la taille de la batterie et la vitesse de charge restent inconnues, mais ces détails feront bientôt surface, espérons-le.

La source