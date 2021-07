Le Samsung Galaxy A03s obtient le feu vert de la FCC et révèle la capacité de la batterie

Le Samsung Galaxy A30s a fait l’objet de plusieurs fuites depuis mai et la plupart des spécifications clés sont déjà connues. Y compris la conception. Cependant, la batterie est restée non confirmée jusqu’à présent.

Une certification FCC récemment publiée révèle une généreuse batterie de 5 000 mAh et suggère également que le lancement est imminent. Ce n’est pas la première certification que le Galaxy A03 obtient. Il est également passé par le Bureau of Indian Standards.

Malheureusement, la liste FCC ne parle de rien d’autre, mais selon les rapports et listes précédents, le combiné devrait arriver avec un écran LCD IPS de 6,5 pouces, un SoC MediaTek Helio G35 et jusqu’à 4 Go/64 Go de mémoire. Trois caméras doivent être placées à l’arrière – une caméra principale de 48 MP jointe à une unité macro de 5 MP et une caméra de 2 MP pour la détection de profondeur.

