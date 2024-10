Le Samsung Art Store présentera des éléments exclusifs de la collection du Museum of Modern Art – Samsung Global Newsroom

Des dizaines d’œuvres d’art d’artistes de la collection du MoMA, dont Frida Kahlo et Georgia O’Keeffe, sont désormais disponibles sur Samsung Art Store en superbe résolution 4K pour être affichées sur The Frame TV.

Vingt-sept œuvres d’art célèbres de la collection du MoMA, dont celles des artistes Frida Kahlo, Henri Matisse et Georgia O’Keeffe, sont disponibles aujourd’hui sur le Samsung Art Store, en exclusivité sur The Frame de Samsung, un téléviseur Lifestyle à succès qui double comme une œuvre d’art. Lorsqu’il est allumé, utilisez The Frame pour regarder vos films et émissions préférés dans une superbe résolution 4K. Lorsqu’il est éteint, explorez le Samsung Art Store pour transformer n’importe quel espace de votre maison avec un vaste catalogue d’œuvres d’art triées sur le volet et sélectionnées auprès de centaines d’institutions, d’artistes et de collectionneurs du monde entier.

Le MoMA a été fondé en 1929 par trois femmes progressistes qui défendaient l’art moderne et contemporain et souhaitaient créer un musée qui pourrait être un catalyseur d’expérimentation, d’apprentissage et de créativité. En collaboration avec le MoMA, le Samsung Art Store comprend des œuvres phares de la collection du MoMA qui ont été sélectionnées par Daria Greene, conservatrice mondiale du Samsung Art Store, pour honorer l’histoire et la vision de l’institution, et comprend « Fulang Chang et moi » de Frida Kahlo (1937). , qui est la première œuvre du légendaire artiste mexicain à arriver sur la plateforme.

« Le MoMA est un lieu qui alimente la créativité, enflamme les esprits et inspire. Grâce à notre relation avec Samsung, nous élargissons l’accès à la collection du MoMA d’une manière véritablement innovante à des millions de personnes », a déclaré Robin Sayetta, responsable du développement commercial au Museum of Modern Art. « Nous avons fait preuve de détermination en créant cette nouvelle collection numérique et espérons enrichir la vie des amateurs d’art avec de la culture et de l’histoire à une échelle extraordinaire. »

Élargir l’accès à l’art grâce à l’innovation

Parmi les plus de deux douzaines d’œuvres d’art du MoMA figurent des œuvres célèbres telles que « La nuit étoilée » de Vincent van Gogh (1889), « Le rêve » d’Henri Rousseau (1910) et « Evening Star III » de Georgia O’Keeffe (1917). Cette sélection représente une gamme variée de styles et de moments dans le temps, offrant quelque chose pour chaque amateur d’art et abonné du Samsung Art Store.

« Chez Samsung, nous nous efforçons de redéfinir l’expérience de divertissement à domicile grâce à une innovation continue. Notre collaboration avec le MoMA nous permet d’introduire des œuvres d’importance culturelle dans des millions de foyers, permettant ainsi aux gens de s’intéresser à des œuvres d’art renommées d’une manière vraiment remarquable », a déclaré Sang Yoon Kim, vice-président exécutif et directeur général de l’activité de services pour l’Amérique du Nord chez Samsung Electronics. « Cet effort illustre la mission de Samsung consistant à utiliser la technologie pour offrir des expériences exceptionnelles dans la vie quotidienne des consommateurs. »

« Depuis près de 100 ans, le MoMA a joué un rôle déterminant dans l’expansion de la portée et de l’impact de l’art moderne et contemporain, consolidant ainsi sa position comme l’une des institutions les plus dynamiques et les plus diversifiées au monde. Grâce à cette collaboration, nous sommes en mesure de partager des œuvres d’artistes incroyables, y compris des pionnières du 20e siècle, sur le Samsung Art Store », ajoute Daria Greene, conservatrice mondiale du Samsung Art Store.

La boutique d’art Samsung est disponible uniquement sur Le cadrequi a été rafraîchi en 2024 pour offrir une expérience artistique et esthétique encore plus complète. Cela inclut la validation ArtfulColor de Pantone,1 les principaux experts en couleurs de l’industrie. En tant que première et seule télévision artistique au monde à obtenir cette validation, The Frame offre des visuels naturels et réalistes qui ne seraient pas déplacés dans une galerie. Il est accroché comme un tableau contre le mur et est disponible dans des tailles allant de 32 à 85 pouces. Les lunettes2 peut également être remplacé par différentes couleurs et designs, vous offrant ainsi plus de façons que jamais de personnaliser The Frame en fonction de votre style et de votre décor uniques.

Le Frame offre également des fonctionnalités à valeur ajoutée que vous ne pouvez trouver que chez Samsung, la marque de téléviseurs n°1 mondiale depuis 18 ans et ce n’est pas fini.3 La technologie Samsung AI rend tout ce que vous regardez plus clair et plus net, tout en bénéficiant d’un accès à plus de 2 700 chaînes gratuites, dont plus de 400 Samsung TV Plus.4 chaînes premium. Vous pouvez également utiliser votre téléviseur comme hub de maison intelligente et garantir que vos données personnelles sont protégées par la sécurité Samsung Knox.

Le cadre est disponible à l’achat au MoMA Design Store à magasin.moma.org, Samsung.com et d’autres détaillants sélectionnés.

L’introduction des points forts de la collection du MoMA fait suite aux relations du Samsung Art Store avec des musées de classe mondiale, dont le Metropolitan Museum of Art et le Musée d’Orsay, et à la sortie de plusieurs collections cette année mettant en vedette René Magritte, Jean-Michel Basquiat et plus de 40 Marimekko. œuvres d’art. Samsung reste déterminé à être la première destination pour découvrir un large éventail d’art numérique de haute qualité.

