Le Sam’s Club, propriété de Walmart, augmente les frais d’adhésion annuels pour la première fois en 9 ans

Le Sam’s Club, propriété de Walmart, a annoncé mercredi qu’il augmenterait ses frais annuels cet automne, alors que le nombre de membres du club-entrepôt atteint un niveau record et que les acheteurs en proie à l’inflation recherchent des offres sur les articles en vrac.

Les frais passeront de 45 $ à 50 $ pour les membres du club et de 100 $ à 110 $ pour les membres de son niveau supérieur, “Plus”, qui comprend des avantages supplémentaires. Les changements entrent en vigueur le 17 octobre.

Il s’agit de la première hausse des frais en neuf ans pour les membres débutants. Sam’s Club n’a pas augmenté le prix de l’adhésion “Plus” depuis ses débuts en 1999.

Cela rapproche le prix de Sam de son rival Costco, qui facture 60 $ par an pour son abonnement de base et 120 $ pour son abonnement “Gold” de niveau supérieur.

Sam’s Club augmente les frais annuels, car les clubs-entrepôts bénéficient de clients soucieux de leur budget. Les acheteurs se sont tournés vers Costco, BJ’s Wholesale et Sam’s Club pendant les premiers mois de la pandémie de Covid pour s’approvisionner en énormes paquets de papier toilette, de nettoyants ménagers et de boîtes de soupe. Au cours des derniers mois, ces acheteurs ont recherché un soulagement de l’inflation en recherchant de l’essence moins chère et des remises sur volume élevé.

Dans le même temps, l’inflation peut faire piquer l’augmentation. Dans une note aux membres mercredi après-midi, la PDG du Sam’s Club, Kath McLay, a déclaré que la société était “consciente de la pression financière sur les portefeuilles en ce moment”.

Dans cet esprit, a-t-elle déclaré, le Sam’s Club paiera la note cette année en remboursant l’augmentation des frais de Sam’s Cash qui peut être utilisée dans ses magasins.

Les investisseurs ont également spéculé sur une hausse potentielle des frais de Costco. Le club a augmenté ses frais pour la dernière fois en juin 2017 et les a historiquement augmentés tous les 5 ans et demi, ce qui le mettrait sur la bonne voie pour cette année.

Le PDG de Costco, Craig Jelinek, a renoncé à parler d’une augmentation de “Squawk on the Street” de CNBC en juillet. “Je peux vous dire que nous y pensons chaque année, mais en ce moment, en termes de cotisation, ce n’est pas sur la table pour le moment”, a-t-il déclaré. “J’ai été très clair. Je ne pense pas que ce soit le bon moment.”

Sam’s Club compte près de 600 magasins aux États-Unis et à Porto Rico. Il ne divulgue pas le nombre de ses membres, mais a déclaré au cours du dernier trimestre qu’il était à un niveau record. Les revenus des membres ont augmenté de 8,9 % au cours du trimestre qui s’est terminé le 31 juillet.

La croissance de ses ventes dépasse les autres secteurs d’activité de Walmart. Les ventes des magasins comparables de Sam’s Club ont augmenté de 9,5 % au cours du dernier trimestre, contre 6,5 % chez Walmart US

Ciara Anfield, membre en chef et directrice du marketing, a déclaré que Sam’s Club avait décidé de faire le pas en raison des investissements réalisés ces dernières années, allant de l’amélioration de la qualité de la marchandise sur ses étagères à l’ajout de nouvelles façons pratiques de magasiner.

Au cours des dernières années, il a ajouté le ramassage en bordure de rue dans les magasins, offert la livraison à domicile le jour même, rafraîchi sa marque privée Member’s Mark et lancé Scan & Go, une application pour smartphone que les gens peuvent utiliser pour appeler des articles lorsqu’ils traversent l’allée. Il a commencé à porter des marques telles que Eddie Bauer, La Mer et Banana Republic. Et même certaines de ses pâtisseries ont pris une tournure gourmande, comme les brioches à la cannelle fabriquées selon une technique de cuisson française.

Elle a comparé le déploiement de ces nouveaux avantages à la construction d’une maison ou à l’investissement dans des projets de rénovation.

“On s’attend à ce qu’après avoir investi dans cette maison, elle vaudra plus”, a déclaré Anfield. “Nous avons fait des investissements et nous croyons en notre proposition, notre adhésion vaut maintenant plus.”