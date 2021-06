Le Salvador propose une loi pour donner cours légal au bitcoin

« Le but de cette loi est de réglementer le bitcoin en tant que cours légal illimité avec un pouvoir libérateur, illimité dans toute transaction, et à tout titre que les personnes physiques ou morales publiques ou privées exigent de réaliser », indique la loi.

La loi indique également que l’État « favorisera la formation et les mécanismes nécessaires pour que la population puisse accéder aux transactions en bitcoins ».

Environ 70% du Salvador n’a pas accès aux services financiers traditionnels, selon la loi Bitcoin. La crypto-monnaie est considérée comme un moyen d’augmenter l’inclusion financière.

La proposition devra passer par le processus législatif d’El Salvador avant d’être adoptée comme loi.

La décision de Bukele de soumettre la loi au Congrès intervient après qu’il a annoncé la semaine dernière qu’El Salvador avait conclu un partenariat avec la société de portefeuille numérique Strike, pour construire l’infrastructure financière moderne du pays à l’aide de la technologie bitcoin.

En avril, le bitcoin a atteint un niveau record de 64 829,14 $, mais a depuis chuté de près de la moitié, selon les données de CoinDesk. Il est toujours en hausse de plus de 230 % au cours des 12 derniers mois. Cette augmentation a été attribuée à un certain nombre de facteurs, notamment l’intérêt croissant des investisseurs institutionnels et des grandes entreprises telles que Tesla et Square pour l’achat de bitcoins.