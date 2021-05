Le Salvador fait don de vaccins à des villes désespérées du Honduras

Le Honduras, en revanche, n’avait reçu qu’environ 59 000 doses de vaccin avant le don de jeudi. En mars, les agents des douanes mexicaines ont saisi 5 700 doses du prétendu vaccin contre le Spoutnik V dans un avion privé dans l’État de Campeche, sur la côte du golfe du Mexique. Le Fonds d’investissement direct russe a identifié les doses comme étant fausses et un homme d’affaires hondurien a déclaré plus tard qu’il avait essayé d’obtenir des vaccins pour ses employés et leurs familles.