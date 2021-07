Le Salvador expulse le journaliste d’El Faro Daniel Lizárraga

En février, la Commission interaméricaine des droits de l’homme, qui enquête sur les allégations de violations des droits de l’homme sous l’égide de l’Organisation des États américains, a constaté que 34 travailleurs d’El Faro « couraient un risque grave et urgent de subir un préjudice irréparable pour leurs droits humains ». et a exhorté le gouvernement d’El Salvador à adopter « les mesures nécessaires pour préserver la vie et l’intégrité personnelle » des journalistes.