Les responsables de la sécurité intérieure ont insisté sur le fait que leur intention n’était pas d’utiliser les accords pour décourager les migrants vulnérables de venir aux États-Unis pour trouver un endroit sûr, mais pour leur permettre de se rapprocher de leur pays d’origine. atteindre. Dans un communiqué, Wolf a qualifié cet accord « d’étape critique dans la mise en place d’une approche véritablement régionale de la migration, et plus spécifiquement dans la protection des migrants victimes de persécutions ».

El Salvador, le Honduras et le Guatemala ont certains des taux de meurtres les plus élevés au monde, et les gangs transnationaux et les groupes criminels opérant dans les trois pays pratiquent l’extorsion, le recrutement forcé de mineurs et la traite des êtres humains pour terroriser la population locale, laissant des victimes fuyez leur vie.