Le Salvador a envoyé mercredi plus de 4 000 membres des forces de sécurité dans trois communautés de la périphérie de la capitale pour éliminer les membres de gangs, alors que le président Nayib Bukele s’apprêtait à demander une nouvelle extension des pouvoirs d’urgence pour lutter contre la criminalité.

Bukele a annoncé l’opération avant l’aube dans une vidéo habilement réalisée et publiée sur la plate-forme X. Des soldats et des policiers ont été envoyés pour encercler les communautés densément peuplées de Popotlan, Valle Verde et La Campanera, à l’extérieur de San Salvador, a déclaré le président.

« Nous n’allons pas nous arrêter tant que nous n’aurons pas capturé le dernier terroriste qui reste », a écrit Bukele, utilisant une expression qui fait généralement référence aux membres de gangs accusés de trafic de drogue, de racket de protection et d’extorsion. « Nous ne permettrons pas à de petits restes de se regrouper et de détruire la paix qui a tant coûté. »

EL SALVADOR ADOPTE DE NOUVELLES RÈGLES AUTORISANT LES PROCÈS DE MASSE POUR LES MEMBRES DE GANG ACCUSÉS DANS LE CADRE DE LA RÉPRESSION

Bukele a utilisé les pouvoirs d’urgence accordés après une recrudescence de la violence des gangs en mars 2022 pour lancer une offensive totale contre les puissants gangs de rue du pays. Plus de 72 000 membres présumés ou affiliés de gangs ont été emprisonnés.

La répression a permis un renouveau de la vie quotidienne dans les espaces publics des communautés salvadoriennes autrefois intimidées par les gangs, mais les critiques affirment que les arrestations ont été effectuées sans procédure régulière et que des milliers d’innocents ont été emportés dans cet effort.

Les pouvoirs d’urgence suspendent certains droits constitutionnels, comme celui de savoir pourquoi vous êtes arrêté et d’avoir accès à un avocat.

EL SALVADOR DÉPLOYE 1 000 FLIC ET 7 000 SOLDATS DANS UNE PROVINCE RURALE DANS LE CADRE D’UNE RÉPRESSION MASSIVE DES GANGS

Les mesures de sécurité restent très appréciées des Salvadoriens, mais les organisations internationales de défense des droits humains et certains gouvernements étrangers sont très critiques.

Les forces de sécurité ont mené des opérations similaires au cours de la dernière année et demie. Ils installent généralement des points de contrôle aux entrées des communautés, arrêtant et interrogeant les conducteurs et fouillant leurs véhicules, tandis que d’autres forces fouillent de porte à porte les membres de gangs.

La Campanera est connue comme l’une des régions les plus violentes du pays. Quelque 10 000 personnes y vivent et ont été contrôlées pendant des années par le gang Barrio 18.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

En décembre 2022, plus de 10 000 membres des forces de sécurité sont entrés à La Campanera et dans d’autres communautés de la municipalité de Soyapango pour arrêter les membres de gangs.