Le salon Living History Antique Equipment Association de Franklin Grove célèbre ses 42 ans – Shaw Local

FRANKLIN GROVE – Bill Wragg de Polo, membre fondateur de la Living History Antique Equipment Association, sera le lauréat lorsque le groupe fêtera ses 42 ans avec un spectacle les 6 et 7 août à Franklin Grove.

L’événement est gratuit, mais les dons seront acceptés. Les défilés auront lieu les deux jours à 13h30

En plus des expositions, des démonstrations et du tirage au sort, il y aura un défilé de tracteurs à 16 h 30 samedi qui partira du terrain des tracteurs, traversera la ville jusqu’au stationnement de Meadows of Franklin Grove et vice-versa.

Pour les enfants de 12 ans et moins, les deux jours comprendront la course à la paille pour les pièces à 11 h et le ramassage des pommes de terre à 11 h 30. Il y aura aussi un zoo pour enfants, une boîte à maïs pour jouer, une aire de jeux gonflable et la possibilité de conduire un tracteur sous la supervision d’un membre de l’association.

Pour plus d’informations, appelez le 815-535-1688.