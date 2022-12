Le Salon international de l’auto de Vancouver 2023 annulé – mais d’autres options d’événement sont à l’étude

De Blair Qualey

En tant que propriétaire du Salon international de l’auto de Vancouver, la New Car Dealers Association of BC travaille avec diligence avec les constructeurs automobiles et d’autres partenaires depuis de nombreux mois en prévision de la célébration de la 100e édition de l’événement phare en mars prochain.

Malheureusement, nous avons dû prendre la difficile décision d’annuler le Salon de l’auto 2023.

Au cours des derniers mois, nous avons vu plusieurs salons automobiles à travers l’Amérique du Nord annoncer l’annulation de leurs événements en raison de problèmes de chaîne d’approvisionnement qui ont une incidence sur la capacité de tous les constructeurs automobiles à présenter leurs dernières offres de voitures, de camions et de véhicules concept neufs.

Nous avons travaillé avec diligence avec les constructeurs automobiles pour voir s’il était possible de créer un programme à la hauteur des attentes. Mais malgré l’anticipation et l’excitation croissantes du retour du salon de l’auto à Vancouver après une interruption de trois ans, les réalités auxquelles étaient confrontés les autres organisateurs du salon sont devenues évidentes. Les interruptions continues de la chaîne d’approvisionnement mondiale signifient que les constructeurs automobiles, les concessionnaires automobiles et les distributeurs du marché secondaire ne sont pas en mesure de s’engager pleinement à participer à un salon professionnel de ce type.

Sans la solide participation de tous les manufacturiers, nous sommes incapables de produire le genre d’événement de qualité auquel nous et les passionnés d’automobiles de toute la province nous attendons.

Nous tenons à remercier les nombreux membres concessionnaires, partenaires, commanditaires, partenaires de l’industrie – et en particulier les passionnés d’automobiles de toute la province, pour leur patience et leur compréhension.

La New Car Dealers Association explore activement d’autres options d’événements en personne significatives pour partager l’histoire d’amour de la Colombie-Britannique avec l’automobile en 2023 et fournira une mise à jour dans les semaines à venir.

Blair Qualey est président et chef de la direction de la New Car Dealers Association of BC. Vous pouvez lui envoyer un courriel à bqualey@newcardealers.ca

