Le salon du livre vise à faire découvrir au Minnesota une forme d’art en plein essor : la création de livres photo

Plongez cette semaine dans le vaste monde des livres photo lors d’une sorte de salon du livre informel organisé par l’auteur local Brad Zellar. La foire magnifie les artistes, créateurs et éditeurs du Midwest engagés dans le monde de niche de la création de livres photo.

Se déroulant dans le complexe Riverplace à Minneapolis, le mini salon du livre photo comportera des tables où vous pourrez parcourir des livres photo et rencontrer des créateurs de livres photo. Parmi eux figurent Erinn Springer, dont le livre «Saison dormante», capture la beauté rustique du paysage rural du Wisconsin, et Katherine Turczan, dont «D’où ils viennent», capture les nombreux voyages du photographe en Ukraine au fil des décennies. Seront également présents à l’événement Vince Léoauteur de « Remembered as a Blessing », photographe Ethan Aaro Jones et Andy Sturdevant, qui a contribué à MinnPost et dirige Birchwood Palace Industries, LLCun éditeur de livres d’artistes, de zines, une niche de matériel de référence.

Zellar est présent sur la scène du livre photo depuis un certain temps. Il a co-écrit plusieurs livres photo avec le photographe Alec Soth, dans lesquels le duo a voyagé dans des régions cachées des États-Unis, capturant les sous-cultures, les paysages et la nature humaine tout au long du chemin.

Il a également écrit « The Suburban World », un livre qui ramène le spectateur dans les années 1940 et 1950, lorsque les banlieues, et plus particulièrement Bloomington, dans le Minnesota, étaient en train de se tailler une place dans l’identité américaine. Ce livre met en lumière le photographe Irwin Nirling, ingénieur 3M et photographe indépendant pour le service de police de Bloomington. Il a servi d’inspiration pour le film des frères Coen “A Serious Man”.

Parmi ses autres crédits, Zellar a écrit le livre primé « Conducteurs du monde en mouvement », en utilisant des photos d’un enquêteur japonais du contrôle de la circulation voyageant à travers les États-Unis.

Ces dernières années, Zellar, qui a grandi à Austin, Minnesota, et est maintenant basé dans les Twin Cities, a passé une grande partie de son temps en dehors du Minnesota – à la fois pour documenter les communautés qu’il couvre dans ses livres, mais aussi pour promouvoir son travail à foires aux États-Unis et en Europe. Lors de festivals comme Paris Photo et les salons du livre de New York et de Los Angeles, il rencontre des centaines de milliers de personnes qui achètent des livres photo.

« Il y a des centaines et des centaines d’éditeurs du monde entier qui participent à ces activités. Et les foules sont tout simplement folles », dit-il. “Si vous pensez que le livre est mort, vous publiez simplement les mauvais livres.”

Une grande partie de cette énergie est motivée par un boom de l’édition dirigé par les artistes, explique Zellar. «Cela a un peu évolué dans le sens de la scène musicale», dit-il. « Ils ont lancé leur propre entreprise d’édition de livres photo. Ils sont presque tous gérés et détenus par des photographes, qu’il s’agisse du Deadbeat Club à Los Angeles, Trespasser, à Austin, au Texas, ou du TBW à Oakland – je veux dire, il y en a des millions maintenant. La richesse des éditeurs indépendants a donné naissance à des salons du livre photo partout dans le monde.

“C’est une sorte de période de boom pour les livres photo”, explique Zellar. « Le livre est devenu une forme vraiment centrale de toute forme d’art – c’est un moyen de diffuser l’œuvre. »

Zellar souhaite susciter une partie de l’enthousiasme suscité par les livres photo qu’il a vus dans d’autres villes, où l’on trouve des magasins exclusivement dédiés à la tendance, comme Baltimore Photo Space, Spaces Corner à Pittsburgh et de nombreux magasins à Los Angeles et à New York.

Il aimerait également que davantage de personnes du Midwest connaissent certains des artistes de livres photo d’ici qui sont reconnus ailleurs. Zellar se dit « étonné » par le nombre d’artistes remarquables du Midwest et du Minnesota qui sont célébrés dans des foires à travers le monde, sans avoir une forte présence ici dans les Twin Cities. «J’aimerais beaucoup changer cela», me dit-il.

Alors qu’il était récemment à Paris, il a entendu parler d’un livre intitulé “D’où ils viennent», de Katherine Turczan, une photographe ukraino-américaine basée dans les Twin Cities, dont le travail explore sa propre histoire familiale dans l’Ukraine post-soviétique. Quelqu’un avait mentionné que Turczan venait du même endroit que Zellar, et il a vite appris qu’elle était professeur au Minneapolis College of Art and Design. Ils ne s’étaient jamais rencontrés.

Comme Zellar, Turczan dit qu’un certain nombre de personnes lui ont demandé lorsqu’elle voyage en dehors du Minnesota : « Qu’y a-t-il dans l’eau au Minnesota ? Parce que vous avez tellement de grands artistes là-bas », dit-elle.

Turczan est une photographe très établie (son travail a été collectionné par de grands musées comme le Metropolitan Museum of Art, l’Art Institute of Chicago, le Minneapolis Institute of Art et le Getty Museum), mais dit qu’elle est nouvelle dans le monde du livre photo. foires.

Elle a été frappée, alors qu’elle était présente à Paris Photo, par l’enthousiasme suscité par le salon. « C’était tellement joyeux pour moi de voir qu’il n’y avait pas seulement ce monde de niche de photographes achetant les livres de photographes d’autres personnes, mais aussi les Parisiens qui aiment la photographie. Il n’y avait pas que des gens qui avaient de l’argent, même s’il y avait là beaucoup de gens qui avaient de l’argent. Je n’ai jamais vu autant de cachemire bleu de ma vie.

Une autre Midwest qui a assisté à la Paris Photo Week était Erinn Springer, dont le livre, «Saison dormante», a remporté le prix d’édition 2021 du Charcoal Book Club. Springer n’a pas étudié la photographie – elle est titulaire d’un BFA en beaux-arts : communication design de Parsons : The New School of Design – mais elle a toujours été intéressée par la création d’images. Un jour, elle a vu une publicité pour The Chico Review. Il s’agit d’une retraite intensive autour du livre photo, où Springer a rencontré Zellar et bien d’autres personnes dans le monde du livre photo.

“C’est le premier endroit où j’ai vraiment rencontré beaucoup de personnes partageant les mêmes idées et qui m’ont vraiment fait découvrir tout le monde de la création de livres photo”, explique Springer. Originaire d’Eau Claire, dans le Wisconsin, Springer partage son temps entre là-bas et New York et prévoit de déménager dans le nord du Minnesota à partir de février. «Je voulais photographier cette zone et je pensais que ce serait le moment idéal pour le faire», dit-elle. «J’ai terminé mon premier projet à long terme et mon instinct m’a amené en quelque sorte dans cette région nordique autour du lac Supérieur.»

Vous pourrez rencontrer ces artistes et autres passionnés de livres photo ce week-end. L’événement aura lieu dans l’espace Haberman : Conteurs modernes pour pionniers, dans le complexe Riverplace, 42 Lourdes Place, le dimanche 21 janvier, de 16 h à 19 h (gratuit).