Le salon du Bourget revient alors que Boeing et Airbus se précipitent pour augmenter la production

Beaucoup de choses ont changé au cours des quatre années écoulées depuis que l’un des plus grands spectacles aériens de l’industrie aéronautique s’est tenu en personne.

La pandémie de Covid-19 a dévasté la demande de voyages, l’industrie aéronautique a perdu des milliers de travailleurs expérimentés et l’appétit des montagnes russes pour les nouveaux jets a fait des ravages sur les taux de production des nouveaux avions.

Après tout cela, le salon du Bourget – un événement commercial où les entreprises ont la possibilité de présenter de nouvelles technologies, des avions commerciaux et militaires et de conclure des accords – revient lundi lors d’une forte augmentation de la demande de voyages aériens, les compagnies aériennes affamées de jets pour le nourrir. . La question est de savoir si Boeing Airbus et ses nombreux fournisseurs peuvent rattraper leur retard.

« Cela crée une pression sur les carnets de commandes – cela crée une dynamique à la hausse sur les tarifs de location d’avions d’occasion et oblige les compagnies aériennes à faire des compromis », a déclaré Andy Cronin, PDG de la société de location d’avions Avolon.

La société d’analyse aéronautique IBA a estimé la semaine dernière qu’il pourrait y avoir des commandes pour environ 2 100 avions pendant le salon alors que les compagnies aériennes remplacent les avions plus anciens et se préparent à la croissance future du transport aérien.

Au cours de l’année écoulée, Boeing a enregistré des commandes importantes ou des accords préliminaires de clients, y compris United Airlines , Saudia et le nouveau transporteur saoudien Riyadh Air. La commande massive d’Air India plus tôt cette année comprenait à la fois des jets Boeing et Airbus.

Le président de Turkish Airlines a déclaré aux journalistes le mois dernier que le transporteur prévoyait de commander environ 600 avions, à la fois des avions à fuselage large et à fuselage étroit. La commande serait la plus importante jamais passée pour une seule compagnie aérienne, bien qu’il ne soit pas clair si cela se concrétiserait à temps pour le spectacle.

L’économiste en chef d’IBA, Stuart Hatcher, a écrit dans une prévision du 15 juin que Delta Airlines , Malaysia Airlines et Air France-KLM pourraient être acheteurs, mais le timing n’est pas encore certain. Air Baltic pourrait également envisager d’étendre sa flotte d’Airbus A220, a-t-il déclaré.

« Il est peut-être encore trop tôt pour appeler à une expansion chinoise, compte tenu du climat politique, mais je ne serais pas surpris de voir des commandes supplémentaires arriver », a écrit Hatcher.