Le salon de l’impression IFPDA prend possession de l’armurerie de Park Avenue

Du 15 au 18 février, le 31 Salon de l’impression IFPDA célébrera plus de 550 ans d’estampes et de gravure au Park Avenue Armory à New York.





Jeffery Gibson (photo de Brian Barlow)



Organisé chaque année par le FIPD, la foire de cette année verra la première d’une couverture éditée par Jeffrey Gibson, créée au profit du pavillon des États-Unis à la Biennale d’art de Venise 2024 en partenariat avec les commissaires du Portland Art Museum et du SITE Santa Fe, Sotheby’s et Sharon Coplan Hurowitz. Gibson est membre de la bande des Indiens Choctaw du Mississippi et est d’origine Cherokee.

William Kentridge et David Krut Projects présentent deux gravures monumentales en taille-douce collées. La gravure est un élément essentiel de la pratique de Kentridge, connue pour son exploration de l’histoire, du colonialisme et de l’héritage de l’apartheid. Ses œuvres « The Old Gods Have Retired » (2022) et « The Flood » (2016-17) forment des paysages épiques qui commentent le pouvoir, le commerce et la migration. « Les Dieux anciens ont pris leur retraite » est l’une des premières expériences de Kentridge avec le processus de gravure « coffee lift », une technique durable dans laquelle le café liquide est peint sur la plaque de gravure.

De retour pour une troisième année, David Zwirner présente une collection d’œuvres d’Anni Albers, Ruth Asawa, Gerhard Richter et Ed Ruscha, ainsi qu’une sélection de Vija Celmins présentant les explorations méticuleuses en série de l’artiste sur des phénomènes naturels, notamment l’océan, le désert, et le ciel nocturne.

Hauser & Wirth proposera des œuvres récemment rééditées de George Condo et Amy Sherald, ainsi que des œuvres antérieures de Louise Bourgeois et David Smith.





Tiziano Vecellio (Titien), « La submersion de l’armée de Pharaon dans la mer Rouge » (vers 1514-15), gravure sur bois imprimée à partir de 12 blocs sur 12 feuilles (image fournie par David Tunick, Inc.)



David Tunick, Inc. exposera la gravure sur bois monumentale du Titien, « La submersion de l’armée du Pharaon dans la mer Rouge » (quatre x huit pieds), l’une des estampes de maîtres anciens les plus grandes et les plus rares jamais réalisées. Tunick présentera également deux icônes de l’histoire de l’art, la « Madone » d’Edvard Munch et les « Quatre cavaliers de l’Apocalypse » d’Albrecht Dürer dans différentes versions, offrant une expérience de connaisseur à travers des comparaisons côte à côte.

Le galeriste allemand Mike Karstens expose des œuvres de William Kentridge, Shirin Neshat, Yoko Ono, Gerhard Richter, Kiki Smith, Ilya et Emilia Kabakov, et Rosemarie Trockel dans un portfolio publié par Art-19 au profit d’Amnesty International, les artistes contribuant 100 % de leurs cotisations à la cause. Le nom Art-19 vient d’une abréviation de l’article 19 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, « Toute personne a droit à la liberté d’opinion et d’expression ». Kiki Smith et Emilia Kabakov présentent une conférence le dimanche 18 février intitulée « En conversation : l’art à la lumière de la conscience ; L’article 19 au profit d’Amnesty International.

Pour en savoir plus et obtenir des billets, visitez fineprintartfair.org.

William Kentridge, « The Old Gods Have Retired » (2022), photogravure, aquatinte sugarlift, gravure directe pointe sèche et chine avec peinture à la main. Édition de 20.