Le salon de l’emploi Gospel Mission de Kelowna cherche toujours à pourvoir de nombreux postes – Kelowna Capital News

La recherche d’employés se poursuit au salon de l’emploi Gospel Mission de Kelowna.

Il reste encore 14 postes à pourvoir après le premier jour de la foire à l’emplacement de l’église Fellowship au 3714 Gordon Drive, qui se déroule jusqu’à 15 heures aujourd’hui (22 septembre).

Tout, d’un vendeur au magasin d’aubaines à un assistant de cuisine au refuge d’urgence, en passant par un commis à la comptabilité administrative, est à gagner.

«Nous organisons un salon de l’emploi pour pourvoir des postes pour nos programmes de sensibilisation et d’hébergement», a déclaré la directrice du logement et des programmes, Mylène Garcia. « Ces programmes s’adressent à la population la plus marginalisée et la plus vulnérable. Nous sommes impatients d’ouvrir notre nouvel abri et espérons qu’il fonctionnera avant que le temps vraiment froid ne frappe.

Le refuge d’urgence de Bay Ave., qui devait être ouvert dans l’ancienne usine d’emballage de BC Tree Fruits, devait ouvrir au début de l’automne, bien qu’un manque d’employés et des rénovations aient causé des retards.

L’installation a été achetée par Mission Group en décembre 2021.

“Être entièrement doté en personnel est essentiel pour assurer la sécurité de nos résidents, de notre communauté et de notre personnel”, a ajouté Garcia.

