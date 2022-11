Le salon de l’emploi de la prison fédérale de Thomson aura lieu à Sterling – Shaw Local

STERLING – Il y aura un salon de l’emploi pour les emplois liés aux prisons de 11 h à 14 h le 2 décembre au bureau de Business Employment Skills Team Inc. au 2605 Woodlawn Road, a déclaré Dianna Schuler, responsable des services commerciaux de BEST Inc.

Organisé en collaboration avec le Bureau fédéral des prisons, l’événement consistera à discuter avec les candidats intéressés et à les aider à postuler à des emplois à la prison fédérale de Thomson. Il y a des ouvertures pour plusieurs postes de carrière. Un agent de la prison sera sur place pour discuter des salaires, des avantages sociaux et des pensions.

BEST Inc. est une agence à but non lucratif qui administre des programmes financés par le gouvernement fédéral en vertu de la Workforce Innovation & Opportunity Act dans les comtés de Bureau, Carroll, Jo Daviess, LaSalle, Lee, Ogle, Putnam et Whiteside. Il s’agit d’un programme d’égalité des chances pour les employeurs et d’une filiale de NCI Works. ATS est au 800-526-0844. Visitez www.best-inc.org pour plus d’informations.