Le salon de l’auto et du vélo de Kelowna arrive au parc Lions

Le Kelowna Car and Bike Show revient au Lions Park le 4 juin.

Des beautés vintage aux machines de pointe, les visiteurs auront l’occasion de voir certains des véhicules les plus impressionnants de toute la région.

Les points forts du Kelowna Car and Bike Show comprennent une vitrine de voitures classiques, une exposition de vélos personnalisés, des expositions de voitures modernes et des spectacles.

Ceux qui souhaitent enregistrer leur véhicule à l’avance peuvent le faire sur le site Web du Salon de l’auto et du vélo de Kelowna. L’inscription est de 25 $ à l’avance ou 35 $ sur place. L’entrée publique est gratuite.

L’événement se déroule à partir de 11h. à 15h

