Le salon de l’auto de Vernon fait ressortir des roues vintage à l’occasion de la fête des pères

Lorsque les quatre dernières lettres de votre nom épellent FORD, il y a une chance que vous puissiez vous tourner vers le célèbre constructeur automobile pour votre choix de roues.

Bill Hansford, 74 ans, de Vernon, est l’heureux propriétaire d’une automobile Ford Ford Super Deluxe rouge faisan de 1948. Il l’a récupérée auprès d’un autre membre d’un club automobile à Kelowna, a fait un peu de travail pour la restaurer et l’a conduite en ville et à d’autres salons de l’automobile, au grand plaisir des gens qui s’arrêtent, bouche bée et saluent alors qu’il est au volant de sa beauté.

Hansford exposera fièrement et bien en vue sa voiture le dimanche 18 juin au salon annuel de la fête des pères du Vintage Car Club of Canada North Okanagan Chapter, qui se déroulera de 11 h à 15 h au stationnement nord du Village Green Centre ( par SportChek).

« J’adore ça », a déclaré Hansford à propos de sa voiture en la voyant pour la première fois. « C’est un an de plus que moi. Je suis un numéro de 1949. J’ai pensé que si je pouvais durer aussi longtemps, la voiture aussi, alors je l’ai achetée.

Chauffeur de transport en commun et chauffeur professionnel à la retraite depuis près de 40 ans dans le Lower Mainland, Hansford a déménagé dans le nord de l’Okanagan en 2016. Son amour des véhicules a commencé tôt.

« J’ai rejoint les cadets de l’Armée à 14 ans parce que personne d’autre ne me laissait conduire », a-t-il dit en riant. « À 16 ans, j’avais un permis de conduire pour tous les véhicules à roues des FAC (Forces armées canadiennes).

Sa première voiture était une Austin A40 de 1952.

« J’aime être dans des clubs automobiles », a-t-il déclaré. « C’est amusant d’aller en voyage à d’autres spectacles et de rencontrer des gens sympas. »

Beau temps, mauvais temps, le spectacle de la fête des pères du Vintage Car Club est devenu un incontournable dans le nord de l’Okanagan. Quand il fait beau, jusqu’à 160 voitures ont été enregistrées pour le salon. Lorsque le temps est mauvais, comme en 2022, ils avaient 75 véhicules, mais il y avait toujours des gens qui passaient tout au long des quatre heures pour regarder les classiques.

« Notre émission est très réussie », a déclaré Trevor Gill de la section North Okanagan. « Même la jeune génération d’aujourd’hui regarde les voitures et réalise à quel point elles sont totalement différentes des véhicules sur la route aujourd’hui. »

L’inscription au salon se fait par don (tous les véhicules doivent être immatriculés ou immatriculés) et se déroule de 9 h à 11 h. L’admission se fait également par don. Le produit de l’événement est utilisé par le club automobile pour aider les étudiants locaux.

« C’est une collecte de fonds pour nous afin que nous puissions faire des dons d’équipement nécessaire pour les cours d’automobile dans le district scolaire de Vernon », a déclaré Gill.

Des vendeurs de nourriture seront également sur place et il y aura de la musique tout au long de l’après-midi.

