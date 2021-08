Le salon de l’auto de New York annulé en raison de la propagation de la variante delta du coronavirus

Ian Callum et la Jaguar I-Pace reçoivent le prix du World Car Award 2019 au Salon de l’auto de New York le 17 avril 2019.

Les organisateurs du Salon international de l’auto de New York ont ​​annulé mercredi l’événement en raison de préoccupations concernant la variante delta du coronavirus.

Le spectacle devait ouvrir au public le 20 août. Il avait été reporté depuis avril de l’année dernière en raison de la crise sanitaire mondiale. C’était la première fois que le spectacle était reprogrammé depuis la Seconde Guerre mondiale.

« Au début de la planification du salon d’août, nous étions de plus en plus enthousiastes à l’idée d’accueillir l’événement alors que le nombre de vaccinations à New York continuait d’augmenter et que le port du masque réduisait la propagation dans la ville. Tous les signes étaient positifs, et l’émission se réunissait plus fort que jamais, mais aujourd’hui, c’est une autre histoire », a déclaré Mark Schienberg, président de l’émission, dans un communiqué.

L’annulation intervient un jour après que le maire de New York, Bill de Blasio, a rendu obligatoire la vaccination pour une gamme de sites intérieurs à partir du 16 août, avec une application complète commençant le 13 septembre. Il n’était pas immédiatement clair si le salon de l’auto aurait été soumis à cela. mandat.

Des marques automobiles telles que Jeep, Subaru et Kia devaient dévoiler des véhicules lors de l’événement, qui aurait été le deuxième grand salon automobile américain à avoir lieu après les annulations de l’année dernière.

Une « édition spéciale » raccourcie du Salon de l’auto de Chicago a eu lieu le mois dernier. Il s’agissait du premier salon de l’industrie automobile depuis que l’événement a eu lieu en février dernier, avant l’entrée en vigueur des restrictions majeures dues à Covid-19.