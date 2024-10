Le salon de coiffure hinc / Hitotomori Architects + arinco architects

© Hiroki Kawata

Description textuelle fournie par les architectes. Ce projet est l’aménagement intérieur d’un salon de coiffure rénové depuis le premier étage d’un bâtiment rétro de l’ère Showa près de la gare de Noda à Osaka. Le plan d’étage triangulaire existant, les hauts plafonds, les colonnes en béton armé et les poutres avec jarrets avaient magnifiquement vieilli au fil du temps. Certains pourraient parler de détérioration, tandis que d’autres le qualifieront de beauté cultivée par le temps. Nous avons partagé cette beauté intrinsèque avec le client et planifié l’espace avec une intervention minimale pour préserver autant que possible cette belle structure.

Plan

Au centre du plan d’étage, nous avons introduit de nouveaux volumes en divisant et en positionnant une cabine de couleur et une salle du personnel aux murs arrondis. L’espace restant a été doucement divisé en une zone lumineuse avec de la lumière naturelle pour l’espace de coupe et d’attente et une zone encastrée, sombre et tranquille pour la cabine de douche. Chaque zone comprend des accessoires tels que du contreplaqué recouvert de feuilles de cuivre, des miroirs simplement collés sur des planches en boîte, des tiges de suspension en cuivre pliées et des haut-parleurs en contreplaqué dispersés en fonction de leur fonction.

De plus, la disposition de l’éclairage améliore encore les caractéristiques de l’espace. Nous avons utilisé un éclairage LED à tubes linéaires avec trois températures de couleur différentes : 4 000 K pour la structure existante, 3 500 K pour l’espace de coupe et 2 700 K pour la cabine de shampoing et la zone d’attente. Les lumières sont installées à différentes hauteurs pour correspondre aux caractéristiques uniques de chaque zone.

Le bâtiment existant était protégé par des cornières en fer à certains coins, tandis que d’autres coins non protégés présentaient des signes d’usure, ajoutant au charme du bâtiment au fil du temps. La structure existante nous enseigne que la beauté va au-delà du design superficiel.

Suivant cette philosophie, nous avons conçu des éléments tels que des tiges de cuivre pour protéger le nez de marche, des nids d’abeilles en béton intentionnellement exposés et installé un câblage électrique visible mais esthétique. Le résultat est un espace essentiel qui n’est pas décoratif mais à la fois authentique et intrinsèque. À première vue, cela peut ressembler à un salon de coiffure axé sur un design superficiel, mais cela résonne avec le désir du salon de s’engager véritablement avec les clients et de mettre en valeur leur beauté et leur richesse de l’intérieur.