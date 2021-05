Le salon de coiffure du Maryland apporte des photos, des coupes à la communauté

Copier le texte Copiez le texte de cette citation Le devis a été copié

Stephen Thomas, directeur du Center for Health Equity de l’Université du Maryland Nous avons vu des gens passer de «l’enfer non», je ne prends pas le vaccin, à «peut-être». Et les gens qui disent «peut-être» à «où dois-je m’inscrire».

Hier et aujourd’hui, les barbiers et les stylistes lui ont dit qu’ils ne voulaient pas recevoir «le coup» pour se retrouver avec des disparités de santé, comme les maladies cardiaques et le diabète qui raccourcissent la vie. « Alors ce n’est rien de plus que la même chose », a déclaré Thomas. « Vous savez quoi? Ils ont raison. Il est temps que nous allions dans la communauté à la recherche de solutions, à la recherche de leur sagesse. »

C’est pourquoi, depuis une dizaine d’années, son équipe collabore avec des salons de coiffure et des salons de coiffure pour former des barbiers et des stylistes à devenir des défenseurs de la santé. Parmi plusieurs efforts d’éducation à la santé, les stylistes font la promotion d’enquêtes sur la santé et de dépistages essentiels pour détecter des résultats disparates chez les populations noires – du cancer colorectal aux dépistages de la pression artérielle. L’idée est «vous n’avez pas besoin d’être attaché à un hôpital» pour atteindre une bonne santé, a déclaré Thomas.

Avant l’événement de The Shop Spa, Thomas et son équipe ont organisé des assemblées publiques Zoom avec des barbiers et des stylistes au cours desquelles des experts médicaux ont abordé les préoccupations concernant le vaccin. En tant que stylistes de longue date de leurs clients, les messagers de confiance ont ensuite transmis les informations à leurs clients.

Mike Brown, coiffeur au Shop Spa et travailleur de la santé communautaire certifié Ils viennent nous voir et nous parlent de ce qui se passe dans le mariage, des problèmes de santé … ils ont confiance en nous. Et j’ai pris position pour leur donner les informations correctes.

Mike Brown, 49 ans, coupe les cheveux au Shop Spa et a obtenu le certificat d’agent de santé communautaire le mois dernier après des années à écouter ses clients de longue date parler de leurs problèmes de santé lorsqu’ils étaient assis au fauteuil.

Brown a grandi dans le quartier et est allé au lycée dans la région.

«Je suis vraiment passionné de donner des informations à la communauté», a déclaré Brown. « Redonner à la communauté d’où je viens signifie tout pour moi. »

Les cliniques de vaccination s’adressent aux travailleurs essentiels qui ont de la difficulté à prendre un congé ou à prendre des rendez-vous en ligne.

Lus Castillo, 20 ans, était la seule personne de sa famille à ne pas avoir reçu le vaccin. Elle reste souvent tard au restaurant où elle travaille et les quarts de dernière minute l’ont empêchée de prendre rendez-vous.

Le vaccin « donne plus d’espoir que tout cela se terminera et que nous pourrons revenir à la normale », a-t-elle déclaré.

De même, Omar Viera, 52 ans, n’était pas capable de prendre du temps pour se faire vacciner contre le COVID-19. Le mécanicien a fait des heures supplémentaires pour compenser le temps de récupération après avoir été hospitalisé pour le coronavirus l’année dernière.