Le salon à cocktails de style clandestin La salle 1904 s’ouvre au-dessus du Jacoby’s | Actualités sur les boissons | Détroit

Cliquez pour agrandir Shutterstock Le Jacoby’s Bar, créé en 1904, ouvre un bar à cocktails dans son espace à l’étage.

L’espace à l’étage de Jacoby’s Bar dans le quartier de Bricktown à Détroit ouvrira bientôt ses portes au public sous la forme d’un bar à cocktails de style clandestin appelé Room 1904.

Le nouveau lieu ouvrira au public le 30 octobre avec une « soirée d’élégance et de sophistication », précise un communiqué. Le bar offrira un nombre limité de places assises et une expérience intime avec un service d’absinthe personnalisé et des recommandations de spiritueux de renommée mondiale d’un sommelier de whisky.

C’est la première fois que l’espace à l’étage du bâtiment est ouvert.

Le nouveau salon viendra également enrichir le menu de la brasserie de style allemand, qui sert actuellement des plats comme des escalopes et des crêpes aux pommes de terre, en plus de plats de bar plus standards.

Fondée en 1904, Jacoby’s a été témoin et enduré d’événements historiques importants, notamment la Prohibition, les deux guerres mondiales et la Grande Dépression. Il a été transmis à travers quatre générations de la famille Jacoby et reste une présence précieuse dans le quartier historique de Bricktown.

Abonnez-vous aux newsletters du Metro Times.

Suivez-nous: Actualités de Google | Actualité | Reddit | Instagram | Facebook | Twitter