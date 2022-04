Le sale secret de l’énergie propre : un étang rempli de matières toxiques dans le nord de la Chine est un sous-produit du traitement des terres rares | Nouvelles du monde

Il y a une plaie ouverte à Baotou. Cette ville de Mongolie intérieure, dans le nord de la Chine, abrite plus de deux millions d’habitants.

Un lac se trouve à l’ouest de la ville, rempli d’une boue grise noire de matières toxiques et radioactives.

Il s’agit d’un bassin de résidus, un nom pittoresque pour ce qui est en réalité un dépotoir. Baotou est la capitale mondiale des éléments de terres rares – des métaux vitaux pour la technologie moderne et en particulier les énergies renouvelables.

Cet étang est le sale secret de l’énergie propre. C’est le sous-produit du traitement des terres rares. Il est ouvert à l’air mais pire, il s’infiltre dans le sol en dessous, empoisonnant l’eau.

Les autorités chinoises sont conscientes du problème. C’est pourquoi ils nous suivent : au moins huit voitures toujours sur nos talons pendant trois jours. Ils interrogent tous ceux à qui nous parlons et finissent par nous empêcher de leur parler complètement, citant les réglementations COVID-19.

Plusieurs voitures étaient toujours sur nos talons pendant trois jours



Mais les habitants veulent toujours parler, principalement parce qu’ils sont mécontents que les promesses du gouvernement de nettoyer le gâchis n’aient pas été tenues.

Dans les villages entourant l’étang, une femme assise sur un canapé au bord de la rue nous dit « l’eau est mauvaise – mauvaise ».

« Nous leur avons demandé de nous donner quelque chose pour le filtrer mais ils ne l’ont pas fait », dit-elle avant que les responsables ne la coupent.

Le long de la même route, un agriculteur qui vient de finir d’arroser son champ dit : « Notre eau n’est pas très bonne. Elle ne répond pas aux normes d’eau potable pour les humains ou les animaux.

Il raconte que dans un autre village non loin de là, des gens sont tombés malades.

« Ça s’appelle le village de Dalahai. Le village était pollué – 30 à 40% des villageois avaient un cancer », dit-il.

« Après avoir découvert la pollution, le gouvernement a déplacé tous les villageois ailleurs. Ils ont interdit aux villageois locaux de cultiver la terre. »

Baotou est la capitale mondiale des terres rares



« En fait, nous avons aussi été gravement pollués », ajoute-t-il, précisant qu’ils doivent désormais s’appuyer sur des puits de plus de 200 mètres de profondeur pour éviter le pire de la pollution.

Le village a été déplacé à environ huit kilomètres – un complexe résidentiel relativement récent. Des champs cultivés depuis des générations ont été remplacés par des gratte-ciel.

Un vieil homme dans un petit parc à l’intérieur décrit le vieux Dalahai.

« C’est impropre à vivre », dit-il. « Il est pollué par le bassin de résidus de la société Baotou Steel. Les gens sont tombés malades. Tellement. »

Mais il préférait quand même être de retour à la maison.

« Généralement, je pense, la vie ici n’est pas aussi bonne qu’avant dans le village », dit-il. « On ne s’habitue pas à la vie actuelle dans les immeubles. On a préféré vivre au village.

« L’eau n’est toujours pas bonne. »

Le lac est rempli d’une boue grise noire de matières toxiques et radioactives



Pendant des années, Baotou a été une ville en plein essor. Deng Xiaoping, dirigeant de la Chine après le président Mao, a déclaré : « Le Moyen-Orient a du pétrole, la Chine a des terres rares. Et Baotou était au centre même de cela.

« La priorité politique jusqu’à la fin de la première décennie du 21e siècle était vraiment autour de la production d’abord, du développement d’abord et du nettoyage ensuite », explique Julie Klinger, professeure adjointe de géographie à l’Université du Delaware et auteure de Rare Earth. Frontières.

« Il y a des impacts à une échelle beaucoup plus large dans la région qui résultent de plusieurs décennies d’extraction et de traitement industriels à grande échelle. Et ce sont principalement la pollution des sols, la pollution de l’eau et les effets néfastes non seulement pour les personnes, mais aussi pour le bétail, les animaux, la végétation, ressources halieutiques et ainsi de suite.

« À tel point que des chercheurs en santé publique en Chine ont identifié une série de formes spécifiques de cancer qui sont associées à l’exposition aux contaminants de l’industrie minière des terres rares et du fer.

Le professeur Klinger dit qu’en plus des cancers chez les humains, le bétail est également tombé malade de la fluorose squelettique. « Les dents continuent de pousser et elles deviennent très cassantes de sorte qu’elles ne peuvent plus manger et finissent par mourir de faim. »

Les habitants sont mécontents que les promesses du gouvernement de nettoyer le gâchis n’aient pas été tenues



Ce n’est pas entièrement la faute de la Chine. Les pays occidentaux étaient heureux d’externaliser le travail sale et dangereux ou l’extraction et le traitement des terres rares en Chine, où les réglementations environnementales étaient plus laxistes, plutôt que de creuser dans leur propre arrière-cour.

Depuis 2009, la Chine a changé de tactique, mettant davantage l’accent sur le nettoyage de la pollution et se concentrant sur le développement « de haute qualité ».

Le témoignage des villageois montre que le problème est loin d’être résolu, malgré ces efforts. Ni le gouvernement local ni Baogang, la société d’État qui gère le bassin de résidus, n’ont répondu aux multiples demandes de commentaires.

En ce moment, Baotou pose deux questions, l’une urgente, l’autre à plus long terme.

L’eau continue de s’écouler du bassin de résidus vers le fleuve Jaune voisin – le « fleuve mère » de la Chine, son bassin abritant 160 millions de personnes. L’agriculture dépend de cette eau qui n’est pas confrontée à la même contamination qui a condamné le village de Dalahai.

L’eau s’écoule toujours du bassin de résidus vers le fleuve Jaune à proximité



Deuxièmement, les terres rares sont essentielles à la transition vers l’énergie verte. La nécessité d’effectuer cette transition ne doit pas se faire au détriment de l’environnement et de la vie des gens.

Les pays devraient « s’assurer que l’urgence d’acquérir ces matières premières afin de sortir de la dépendance aux combustibles fossiles ne soit pas utilisée comme un mécanisme pour saper les décisions démocratiques et la conception collaborative », déclare le professeur Klinger.

« Ce n’est pas que nous n’avons pas la technologie ou le savoir-faire pour extraire et traiter les terres rares d’une manière plus socialement et écologiquement responsable.

« C’est que nous avons créé des conditions de marché qui découragent fondamentalement toute activité de ce type, car le prix, le prix le plus bas possible, reste le facteur déterminant pour savoir si une industrie coule ou nage. »

Sinon, cette nouvelle révolution industrielle risque de répéter les erreurs de l’ancienne.