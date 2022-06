« Le sale secret de Covid »: Scott Galloway sur la tourmente économique post-pandémique

Twitter a en fait perdu plus d’argent dans son histoire qu’il n’en a gagné. Et à cause de l’augmentation des taux d’intérêt, le coût du financement – les entreprises qui perdent de l’argent ou qui ne sont pas encore rentables – augmente parce que vous devez emprunter de l’argent à des taux beaucoup plus élevés. De plus, les bénéfices que vous anticipiez à l’avenir sont actualisés à un taux beaucoup plus élevé. Dans certaines entreprises en croissance, il en coûte plus cher de financer ce qui, en fin de compte, sera des flux de trésorerie sans valeur. Leur valeur nette ici et maintenant est absolument martelée.

Que conseillez-vous à ces entreprises de faire ?

Il n’y a pas de baguette magique. C’est réduire les coûts. Ils vont devoir réduire leurs coûts et, dans certains cas, adopter un modèle d’affaires leur permettant d’obtenir des prix plus élevés et des coûts considérablement réduits. Et, très franchement, convaincre le marché qu’ils peuvent atteindre la rentabilité plus rapidement, car les coûts de financement de cette piste vers la rentabilité sont devenus beaucoup plus élevés. Ils doivent donc montrer que la distance, la piste nécessaire pour atteindre la rentabilité, est plus courte. Ils doivent essentiellement troquer la croissance contre un chemin plus court vers la rentabilité. C’est ce que leur dit le marché.

Dans votre livre, vous regardez comment, à chaque reprise économique, il y a cet optimisme que nous allons résoudre les inégalités. Mais nous semblons toujours être à court. Pourquoi?

Nous confondons prospérité et progrès. Et nous avons créé une prospérité énorme, stupéfiante et sans précédent. Je pense que l’erreur ou le mythe auquel nous adhérons — que chaque fois qu’il y a de la prospérité économique, le PIB augmente, cela va se traduire par des progrès pour une nation.

Actualisé 17 juin 2022, 16 h 50 HE

Qu’entend-on par progrès ? Je pense que le ballast – et c’est mon premier chapitre dans le livre – est une classe moyenne saine et prospère. La puissance géopolitique d’une nation, son bien-être, sa force démocratique, est généralement fonction de la prospérité de sa classe moyenne.

Maintenant, le problème en Amérique – et l’Europe le fait dans une moindre mesure – est que l’Amérique a soit cru à ce mythe selon lequel la classe moyenne est un objet naturel d’une économie de marché libre, et ce n’est pas le cas. La classe moyenne est un accident. C’est une aberration de l’économie.