Le salaud qui a démoli la statue de Jackie Robinson aurait été arrêté

Last month, the trashing of a Jackie Robinson statue at a Wichita public park sparked an investigation into the scumbag(s) responsible for the vandalism.

Weeks after the incident, the first arrest was made. According to the Washington Post, the Wichita Police Department identified Ricky Alderete, 45, as a suspect behind the statue’s demise.

Alderete was arrested Tuesday and faces four criminal counts including felony theft, aggravated criminal damage to property, identity theft and making false information.

La disparition de la statue, le 25 janvier, a choqué la communauté du Kansas. Jackie Robinson, célèbre pour avoir brisé la barrière de couleur de la MLB, a eu sa statue coupée aux chevilles, ne laissant qu’un moignon de la sculpture de 75 000 $. Quelques jours plus tard, des morceaux de la statue ont été découverts dans une benne à ordures en feu, à plusieurs kilomètres de l’emplacement d’origine de la statue, à McAdams Park.

La police de Wichita a mené 100 entretiens, à la recherche du ou des vandales.

Les images obtenues par les autorités ont identifié trois suspects possibles derrière la coordination du vol de la statue.

Un communiqué de la police a souligné que la motivation d’Alderete pour couper la statue n’avait rien à voir avec la race, un soupçon soulevé pour la première fois par plusieurs personnalités du milieu. Alderete a participé à la destruction de la statue pour vendre des pièces contre de la ferraille, a relayé la police de Wichita.

League 42, une organisation à but non lucratif qui a été la première à installer la statue, a lancé un GoFundMe pour financer un remplacement en utilisant le moule d’origine. Le Post a noté que la MLB avait tenté de payer entièrement une nouvelle statue, distincte des 200 000 $ du GoFundMe, et comptant, collectés grâce aux dons.

“Lorsque vous essayez de prendre quelque chose à cette communauté, elle ne le tolérera pas”, a commenté le chef de la police de Wichita, Joe Sullivan.

Le lieutenant Aaron Moses du département de police de Wichita a parlé des images existantes du vol.

“Nous savons grâce à la vidéo qu’il y avait au moins trois personnes sur place lorsque la statue a été prise et nous savons qu’elle a été prise quelque part où d’autres personnes étaient présentes.

“Je ne vais pas donner de chiffre précis sur le nombre de personnes que nous recherchons. Je vous le dis, nous poursuivrons l’enquête jusqu’à ce que nous soyons sûrs que tout le monde a été identifié et tenu responsable de ses actes.”

