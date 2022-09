Le «salaire vital réel» volontaire passe à 10,90 £ de l’heure

Près de 400 000 employés devraient bénéficier d’une augmentation de salaire après qu’une augmentation du «salaire vital réel» convenue par des milliers d’entreprises et d’organisations a été proposée.

Les taux horaires du salaire décent augmentent de 1 £ à 10,90 £ au Royaume-Uni et de 90p à 11,95 £ à Londres.

Les tarifs sont supérieurs aux 9,50 £ de l’heure imposés par le gouvernement pour les adultes et sont payés par plus de 11 000 employeurs accrédités par la Living Wage Foundation.

L’annonce des nouveaux tarifs a été avancée en raison de la flambée des factures d’énergie et de la hausse des prix des denrées alimentaires pendant la crise du coût de la vie, a déclaré la fondation.

Le nombre d’employeurs offrant un salaire vital réel a plus que doublé au cours des deux dernières années, avec de nouveaux noms majeurs tels que le Royal Albert Hall, l’Université Aston et l’ExCel Centre.

Ils rejoignent la moitié des entreprises du FTSE 100, dont Aviva, Everton FC, Ikea, Burberry et Lush ainsi que des milliers de petites entreprises.

Katherine Chapman, directrice de la Living Wage Foundation, a déclaré : “Avec l’augmentation si rapide du coût de la vie, des millions de personnes sont confrontées à un terrible choix ‘chauffer ou manger’ cet hiver – c’est pourquoi un vrai salaire vital est plus vital que jamais.”

Elle a ajouté: “Les nouveaux taux d’aujourd’hui offriront à des centaines de milliers de travailleurs et à leurs familles une plus grande sécurité et stabilité en ces temps incroyablement difficiles.”

Le dirigeant syndical a appelé le gouvernement de Liz Truss à suivre la fondation et à augmenter les taux de rémunération de base. “Les travailleurs à bas salaire crient à l’aide”, a déclaré la secrétaire générale d’Unison, Christina McAnea.

« Le gouvernement doit suivre l’exemple de la fondation et proposer sans délai une augmentation du salaire minimum national. Plutôt que d’augmenter les bonus des banquiers, le gouvernement devrait se concentrer sur ceux qui ressentent de véritables difficultés financières.

Mme Truss a indiqué que son gouvernement était disposé à lever le plafond des bonus des banquiers de la ville de Londres, malgré l’indignation généralisée des députés, des syndicats et des économistes face à cette proposition.

La responsable de GMB, Rachel Harrison, a déclaré: «Le fait que des dizaines de milliers de travailleurs du NHS, du personnel scolaire, des employés du gouvernement local et du personnel soignant ne reçoivent même pas un salaire décent devrait être un signe de honte nationale.

Elle a ajouté : « Dans quel genre de société voulons-nous vivre ? Voulons-nous nous assurer que ceux qui s’occupent de nous puissent nourrir leurs enfants et garder un toit au-dessus de leur tête ? Ou voulons-nous laisser des banquiers déjà fortunés profiter de bonus incontrôlés dans une vague tentative de « booster la City » ?

Il y a maintenant aussi 39 employeurs “d’heures de vie” – dont Aviva et West Bromwich Building Society – qui vont au-delà du salaire vital réel pour fournir un minimum garanti de 16 heures de travail par semaine et un préavis d’un mois pour les horaires de travail.