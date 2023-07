Le salaire minimum ne pouvait pas vous permettre d’obtenir un logement d’une chambre il y a des années. Maintenant, c’est encore pire. Voici pourquoi

Sylvana Orellana, résidente de Toronto, qui gagne le salaire minimum, dit que payer ses dépenses et celles de son fils de deux ans signifie souvent sacrifier certaines factures pour en payer d’autres.

C’est parce que son loyer – un peu plus de 1 700 $ par mois – représente une part importante de son revenu, et elle dit qu’elle compte régulièrement sur sa famille et ses amis pour l’aider.

« C’est triste à dire, mais à ce stade, je ne regarde même pas les chiffres ou combien ils me paient parce que… ça ne couvrira pas mes factures », a déclaré Orellana, 23 ans. « J’ai presque fini dans le l’hôpital à cause de tout ce stress. »

Un nouveau rapport publié mardi par le groupe de réflexion d’Ottawa, le Centre canadien de politiques alternatives, suggère qu’Orellana n’est pas seule.

Les économistes David Macdonald et Ricardo Tranjan, les auteurs du rapport, ont constaté que même si les salaires minimums ont augmenté par rapport aux données de 2018 du dernier rapport du centre, ils n’augmentent pas aussi vite que les taux de location.

Macdonald dit que cela signifie que de nombreux travailleurs dépensent trop en loyer, tandis que Tranjan dit que le coût élevé du loyer peut finalement signifier que les personnes qui gagnent le salaire minimum risquent de devenir sans abri.

« Le salaire minimum est censé améliorer les conditions des personnes qui sont ou près du seuil de pauvreté », a déclaré Macdonald. « Mais en fait, ces améliorations du salaire minimum ont largement servi à payer un loyer plus élevé aux propriétaires. »

« Je suis préoccupé par les travailleurs au salaire minimum et les types de situations très risquées qu’ils doivent traverser », a déclaré Tranjan.

Leur analyse, qui couvrait 776 quartiers dans plus de trois douzaines des plus grandes villes du pays, a calculé combien les gens doivent gagner au cours d’une semaine de travail de 40 heures pour ne pas consacrer plus de 30 % de leur revenu au logement, ce qu’ils appeler le « salaire de location ».

Payer plus que ça rend le logement « inabordable » selon la Société canadienne d’hypothèques et de logement.

Les chercheurs ont attribué l’écart entre le salaire minimum et ce qui est nécessaire pour payer les loyers à trois facteurs principaux : les politiques de suppression des salaires, telles que l’utilisation de travailleurs étrangers temporaires comme moyen de pourvoir les postes vacants au lieu d’augmenter les salaires pour attirer les travailleurs domestiques ; une faible offre de logements à loyer contrôlé ; et une mauvaise réglementation du marché du logement qui donne la priorité à « la recherche de profit plutôt qu’à la sécurité du logement ».

Macdonald dit que les choses empirent rapidement en raison de la hausse des taux d’intérêt et du coût élevé de la construction, tandis que Tranjan a souligné la législation provinciale exacerbant les conditions du marché, y compris la décision de l’Ontario de supprimer le contrôle des loyers pour les nouvelles unités et la tentative du Québec de mettre fin aux transferts de bail.

Loyer supérieur au salaire minimum partout au Canada

Les co-auteurs affirment que le manque de logements abordables n’est pas seulement un problème dans les grands centres urbains. À l’aide de données provinciales et fédérales de 2022, ils ont constaté que le salaire de location d’un logement d’une chambre est supérieur au salaire minimum dans la plupart des grandes villes du pays.

En utilisant le calcul des loyers, le rapport a également révélé que les travailleurs au salaire minimum ne pouvaient se permettre que des logements d’une chambre dans trois villes, toutes au Québec. Et même là-bas, où les loyers sont comparativement plus abordables que dans d’autres régions du pays, les chercheurs disent que la tendance est « inquiétante » car les travailleurs doivent encore gagner plus que le salaire minimum pour pouvoir louer un logement abordable.

Pendant ce temps, à Toronto et à Vancouver, le rapport suggère que même deux travailleurs à temps plein au salaire minimum ne peuvent s’offrir un logement d’une chambre sans dépenser plus de 30 % de leur revenu, sans parler d’un logement de deux chambres. En Colombie-Britannique, le salaire de location d’un logement de deux chambres est plus du double du salaire minimum, alors qu’en Ontario, il est juste un peu moins du double du salaire minimum.

Le rapport n’a pas examiné en profondeur les personnes bénéficiant de l’aide sociale et des mesures de soutien aux personnes handicapées, mais ces subventions se sont avérées encore inférieures aux salaires minimums provinciaux. Tranjan dit que s’ils avaient regardé de plus près, les résultats auraient été encore plus sombres.

« Nous n’avons pas assez de logements sociaux dans le pays pour toutes les personnes qui reçoivent actuellement de l’aide sociale, et une part importante et croissante des bénéficiaires de l’aide sociale dépend du marché locatif privé pour se loger », a-t-il déclaré.

« Ils sont en concurrence avec les travailleurs au salaire minimum et avec tout le monde. »

REGARDER | Prix ​​moyen au Canada en hausse de 10 % depuis l’an dernier : Le loyer moyen a augmenté de 10 % en un an Le prix moyen d’une maison de location au Canada a augmenté de 10 % depuis l’an dernier, et même des villes connues pour leurs loyers plus bas, comme Montréal, en ressentent les effets.

Augmenter les salaires

Historiquement, les salaires minimums étaient fixés par les gouvernements pour protéger les travailleurs non syndiqués, réduire le nombre d’emplois mal rémunérés et réduire la pauvreté, parmi une foule d’autres avantages potentiels, selon le gouvernement fédéral.

Mais aujourd’hui, une partie importante de ce qui détermine les salaires est le marché, a déclaré Roslyn Kunin, présidente d’une société de conseil économique à Vancouver, en Colombie-Britannique. Elle affirme que les salaires sont principalement déterminés par la productivité et les compétences des travailleurs, tandis que les loyers sont basés sur l’offre et demande de logements.

« Il doit y avoir quelqu’un qui est prêt à travailler à ce salaire et il doit y avoir quelqu’un qui peut se permettre de payer ce salaire pour ce genre de travail », a déclaré Kunin.

Tranjan et Macdonald, en croisant les données fédérales et provinciales de 2021, estiment qu’environ 828 000 personnes à travers le pays gagnaient un salaire minimum ou moins. Pendant ce temps, environ 1,1 million de Canadiens appartenaient à des ménages où deux personnes ou plus gagnaient l’équivalent de deux emplois à temps plein au salaire minimum ou moins.

Selon Kunin, augmenter les salaires pour correspondre aux taux de location entraînerait non seulement une augmentation du coût des biens communs, mais entraînerait probablement la disparition de nombreux emplois et entreprises.

« Nous souffririons tous de la perte de biens et de services disponibles. »

Solutions à court et à long terme

« Pour les individus, la meilleure chose à faire est d’acquérir autant d’éducation, d’expérience et de formation que possible afin de pouvoir travailler pour un salaire plus élevé », a déclaré Kunin, ajoutant que l’obtention d’une formation supplémentaire est « plus facile qu’elle ne l’a été » en raison de l’essor de l’apprentissage en ligne.

Mais Brenda Spotton Visano, professeure de politique publique et d’économie à l’Université York de Toronto, affirme que ces travailleurs sont souvent coincés dans une situation de « catch-22 », car beaucoup n’ont ni le temps ni l’argent pour améliorer leurs compétences qui pourraient être nécessaires. pour des emplois mieux rémunérés.

Elle dit qu’il peut être utile d’explorer des moyens plus créatifs de fixer le salaire minimum, comme lier le salaire des travailleurs les moins bien payés au profit réalisé par une entreprise ou le salaire de son PDG, ou indexer le salaire minimum sur le coût de la vie calculé pour une communauté donnée.

« Mais à court terme, l’augmentation du salaire minimum devra être notre solution à court terme pour répondre aux personnes qui souffrent actuellement », a déclaré Visano.

Les chercheurs affirment que les gouvernements devraient se concentrer sur le financement, la construction et l’acquisition de logements construits à cet effet et non marchands, réglementant le marché locatif avec des contrôles des loyers et bannissant l’utilisation d’augmentations de loyer supérieures aux lignes directrices.

« Cela ne veut pas dire que nous ne devrions pas faire pression pour des salaires minimums plus élevés, mais le vrai problème ici est le manque de logements locatifs abordables », a déclaré Macdonald.

« Ce n’est pas une situation qui va s’améliorer. Elle va en fait s’aggraver à moins qu’il n’y ait une grosse intervention. »