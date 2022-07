Le salaire minimum fédéral de 7,25 $ vaut moins qu’il y a 60 ans

“De la fin des années 1950 au début des années 1980, le Congrès augmentait assez fréquemment le salaire minimum”, a déclaré David Cooper, directeur du réseau d’analyse et de recherche économiques à l’EPI, à CNBC Make It. “Cela ne faisait que commencer dans les années 1980 avec l’administration Reagan où nous avons traversé cette longue période où nous n’avons tout simplement pas touché au salaire minimum fédéral.”

Jusqu’à présent, l’intervalle le plus long entre les augmentations du salaire minimum était de 10 ans, entre septembre 1997 et juillet 2007.

“Nous sommes entrés dans ce schéma où nous laissons l’inflation ronger la valeur du salaire minimum au lieu de faire quelque chose pour nous assurer que c’est toujours un salaire plus adéquat pour les gens”, a déclaré Cooper.

Une personne gagnant le salaire minimum pour un emploi à temps plein en 2009, lorsqu’il a été porté à 7,25 $, gagnait effectivement 5 000 $ de plus qu’une personne gagnant le même salaire et travaillant les mêmes heures aujourd’hui.

“Pensez à ce que cela signifie pour quelqu’un qui essaie de payer un loyer, ou un paiement de voiture, ou des prêts étudiants ou quoi que ce soit”, dit Cooper. “C’est une énorme différence dans la qualité de vie de cette personne.”

De nombreuses régions des États-Unis ont pris en main les augmentations du salaire minimum, le Nevada, l’Oregon, le Connecticut et Washington, DC augmentant tous leur salaire minimum à partir du 1er juillet, rapporte CNBC. Parmi les autres États où le salaire minimum est plus élevé, citons le Vermont, le Dakota du Sud, New York, la Californie et le Nouveau-Mexique. Mais 20 États ont toujours un salaire minimum de 7,25 $.

Le président Joe Biden a plaidé pour un salaire minimum fédéral de 15 dollars et a signé plus tôt cette année un décret exécutif portant le salaire minimum des travailleurs et sous-traitants fédéraux à 15 dollars.

Un effort pour inclure un salaire minimum de 15 dollars dans le programme de secours contre les coronavirus de 1,9 billion de dollars de l’année dernière a été interrompu par le parlementaire du Sénat, qui l’a jugé inéligible.

Bien que certains États augmentent leur salaire minimum, Cooper affirme que le véritable changement ne sera visible qu’une fois qu’il se produira au niveau fédéral, ajoutant qu’un plancher de salaire bas affecte plus de personnes que celles qui gagnent le minimum.

“C’est aussi dommageable pour les gens qui sont un peu plus haut dans l’échelle salariale et qui gagnent 3 $ ou 4 $ de plus que le minimum”, dit-il. “Si ce plancher salarial avait été augmenté plus régulièrement au cours des 20 à 30 dernières années, ces gens gagneraient beaucoup plus aujourd’hui qu’ils ne le sont actuellement.”

