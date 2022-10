Le salaire minimum est-il suffisant pour joindre les deux bouts là où vous vivez ?

Le salaire minimum augmente dans certaines provinces du pays. Six provinces — l’Ontario, la Saskatchewan, le Manitoba, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick et Terre-Neuve-et-Labrador — ont augmenté leur salaire minimum.

Le salaire minimum est maintenant de 15,50 $ en Ontario, de 13 $ en Saskatchewan, de 13,50 $ au Manitoba, de 13,60 $ en Nouvelle-Écosse, de 13,75 $ au Nouveau-Brunswick et de 13,70 $ à Terre-Neuve-et-Labrador.

Mais alors que les gens luttent contre la hausse du coût de l’inflation, certains partisans se demandent s’il faut faire plus et quel impact cela aura sur les entreprises.

Notre question cette semaine : le salaire minimum est-il suffisant pour joindre les deux bouts là où vous habitez ? Qu’est-ce que cela signifie pour votre budget ou votre entreprise ?

Plus, bizarreries et quarks l’animateur Bob McDonald rejoint l’émission pour Ask Me Anything pour répondre même à vos questions les plus bizarres.

Joignez-vous à l’animateur Ian Hanomansing sur CBC Radio One et CBC News Network. Appelez Checkup au 1-888-416-8333, envoyez un courriel ou retrouvez-nous sur Facebook et Twitter.