Le salaire minimum devrait-il être inférieur pour les travailleurs qui reçoivent un pourboire ? Deux États sont sur le point de décider

Mel Nichols, un barman de 37 ans à Phoenix, en Arizona, gagne entre 30 et 50 dollars de l’heure, pourboires compris. Mais l’incertitude quant à ce qu’elle va gagner quotidiennement est une source constante de stress.

« Pour chaque bonne journée, il y a trois mauvaises journées », a déclaré Nichols, qui travaille dans le secteur des services depuis son adolescence. « Vous n’avez aucune sécurité lorsqu’il s’agit de savoir combien vous allez gagner. »

Cette incertitude existe en grande partie parce que le droit fédéral du travail permet aux entreprises de payer les travailleurs aux pourboires, comme les serveurs de restauration, les barmans et les chasseurs, moins que le salaire minimum, à condition que les pourboires des clients compensent la différence. Les électeurs de l’Arizona et du Massachusetts décideront en novembre s’il est judicieux de continuer à laisser les employeurs répercuter une partie de leurs coûts de main-d’œuvre sur les consommateurs.

Les mesures votées reflètent un débat qui s’accélère sur le soi-disant salaire minimum, qui, selon ses partisans, est essentiel à la durabilité du secteur des services et, selon ses détracteurs, il fait baisser le coût du travail des épaules des employeurs et conduit à l’exploitation des travailleurs.

Le montant du pourboire que gagnent les travailleurs varie selon les États. Quatorze États paient le minimum fédéral, soit un peu plus de 2 dollars de l’heure pour les travailleurs bénéficiant d’un pourboire et de 7 dollars de l’heure pour les travailleurs sans pourboire.

Les employeurs de l’Arizona peuvent payer à leurs travailleurs au pourboire 3 $ de moins par heure que les autres travailleurs. Aux taux actuels, cela signifie que le salaire de base des travailleurs à pourboire est de 11,35 dollars de l’heure.

Les électeurs décideront s’ils approuvent une mesure soutenue par les républicains de l’État et l’Arizona Restaurant Association visant à modifier le minimum pour les travailleurs avec pourboire à 25 % de moins que le salaire minimum normal, à condition que leur salaire avec pourboire soit de 2 $ supérieur à ce minimum.

Le salaire horaire minimum en Arizona est actuellement de 14,35 $ et augmente chaque année en fonction de l’inflation.

Les électeurs du Massachusetts sont invités à éliminer le système de salaire minimum progressif.

Là, les électeurs décideront d’une mesure visant à augmenter progressivement le salaire des travailleurs de l’État – actuellement 6,75 dollars de l’heure – jusqu’à ce qu’il atteigne le salaire minimum normal d’ici janvier 2029. La mesure a été proposée par One Fair Wage, une organisation à but non lucratif qui travaille à mettre fin au salaire minimum.

Si les électeurs approuvent la mesure, le Bay State rejoindrait sept États qui ont actuellement un salaire minimum unique. Le Michigan rejoindra bientôt ce groupe après un Décision de la Cour suprême de l’État d’août a lancé la suppression progressive du salaire minimum.

« Lorsque vous ne gagnez pas l’argent que vous devriez gagner pour payer vos factures, cela devient dur pour vous », a déclaré James Ford, un employé de longue date du secteur hôtelier basé à Détroit. « (La décision) me fait penser que nous allons de l’avant. »

D’autres États ont soumis des mesures salariales aux urnes. En Californie, les électeurs choisiront s’ils veulent augmenter le salaire minimum horaire de 16 $ à 18 $ d’ici 2026, ce qui serait le salaire minimum le plus élevé du pays. Les mesures prises en Alaska et au Missouri augmenteraient progressivement le salaire minimum à 15 dollars de l’heure tout en exigeant également des congés de maladie payés.

Au cours des deux dernières années, Washington, DC et Chicago ont également commencé à éliminer le salaire minimum.

Les employeurs doivent veiller à ce que les travailleurs reçoivent le minimum vital s’ils ne gagnent pas autant avec les pourboires. Mais ils ne respectent pas toujours le droit fédéral du travail. Un restaurant et un bar sur dix faisant l’objet d’une enquête nationale menée par le ministère du Travail des États-Unis entre 2010 et 2019 ont violé une disposition du Fair Labor Standards Act, ce qui a amené les établissements à payer 113,9 millions de dollars d’arriérés de salaire.

Le problème affecte de manière disproportionnée les femmes, qui représentent environ 47 % de la main-d’œuvre américaine mais près de 70 % de celles qui exercent des professions privilégiées, selon une analyse AP des données du recensement américain.

En Arizona, le sénateur républicain JD Mesnard, parrain de la proposition 138, a déclaré que la mesure était une victoire à la fois pour les entreprises et pour les travailleurs à bas salaires.

« L’employeur est protégé dans le sens où il peut conserver cette base inférieure, sachant qu’il va y avoir des pourboires en plus », a déclaré Mesnard. « Le travailleur au pourboire a la garantie de gagner plus que le salaire minimum, ce qui est plus que ce qui lui est garanti aujourd’hui. »

Nichols ne le supporte pas.

« Cela réduirait mon horaire, et tout ce qui réduit mon horaire n’est pas quelque chose sur lequel je veux m’appuyer », a-t-elle déclaré. « Je ne crois pas que les propriétaires d’entreprises aient besoin de réduire davantage les coûts de main-d’œuvre. »

La proposition 138 a été initialement présentée en réponse à une mesure électorale poussée par One Fair Wage qui créerait un salaire minimum unique de 18 dollars, mais le groupe a abandonné cet effort après des menaces de litige de la part de l’association des restaurants sur la manière dont elle collectait les signatures.

Au lieu de cela, One Fair Wage se concentrera sur la tentative de faire adopter une augmentation des salaires à l’Assemblée législative. La représentante démocrate de l’État, Mariana Sandoval, a déclaré qu’elle espère que son parti pourra renverser la législature en novembre, où les républicains détiennent une majorité d’un siège dans les deux chambres.

Après avoir travaillé pendant plus de 20 ans pour obtenir des pourboires, la serveuse Lindsay Ruck, qui travaille dans un restaurant de l’aéroport international de Phoenix Sky Harbor, a déclaré qu’elle avait été confrontée à son lot de clients belliqueux. Mais comme leurs pourboires représentent une part très importante de son salaire – environ 60 $ de l’heure – elle hésite à leur tenir tête.

Pour Ruck, un salaire de base plus élevé – et non inférieur – est nécessaire.

« Je pense qu’il ne devrait y avoir qu’un seul salaire minimum et que les gens devraient ensuite recevoir des pourboires en plus », a déclaré Ruck.

La National Restaurant Association et ses filiales d’État mettent en garde contre une réduction des horaires, une baisse de l’emploi et une hausse des prix des menus si les employeurs ne peuvent pas compter sur des pourboires pour payer leurs travailleurs. C’est pourquoi Dan Piacquadio, copropriétaire du restaurant Harold’s Cave Creek Corral, à l’extérieur de Phoenix, espère que les électeurs adopteront la proposition 138.

« C’est juste un moyen de protéger notre système actuel qui existe depuis 20 ans et de protéger les propriétaires de restaurants, de maintenir les restaurants à des prix abordables et, surtout, de maintenir un très bon salaire pour tous les travailleurs au pourboire », a déclaré Piacquadio.

Entre 2012 et 2019, le nombre de restaurants et de personnes employées dans ces restaurants a augmenté plus rapidement dans les sept États qui ont un salaire minimum unique par rapport aux États qui paient le salaire minimum fédéral, selon l’économiste du travail Sylvia Allegretto.

« Nous sommes ici dans un État où le salaire minimum est de 16 dollars », a déclaré Allegretto depuis Oakland, en Californie, où elle travaille au Center for Economic and Policy Research, de gauche. « Pas de salaire minimum et nous avons une industrie de la restauration florissante. »