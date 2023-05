Le salaire minimum de la Colombie-Britannique passera à 16,75 $ le 1er juin

Un éminent économiste canadien défend la prochaine hausse du salaire minimum en Colombie-Britannique, qui devrait augmenter de 1,10 $ à 16,75 $ le 1er juin.

Jim Stanford, directeur du Center for Future Work et ancien des Travailleurs canadiens de l’automobile, a déclaré que l’augmentation du salaire minimum est une réponse nécessaire à l’inflation.

« L’inflation que nous connaissons actuellement en Colombie-Britannique est motivée par les bénéfices, et non par les salaires », a déclaré Stanford. « Il est injuste de s’attendre à ce que les travailleurs les plus vulnérables renoncent à une partie de leur revenu non discrétionnaire en raison d’une inflation record. En garantissant une rémunération plus juste à nos travailleurs les moins bien rémunérés, nous réduirons les inégalités et favoriserons une société plus inclusive.

Selon le gouvernement provincial, l’augmentation de 6,9 ​​% des taux de salaire minimum reflète le taux d’inflation annuel moyen de la Colombie-Britannique en 2022, environ 150 000 travailleurs voyant leur salaire horaire augmenter.

Les taux à la pièce pour les cueilleurs de 15 cultures verront également leurs salaires augmenter du même pourcentage, mais pas avant le 1er janvier.

L’augmentation prévue s’inscrit dans un contexte d’inquiétudes croissantes concernant l’augmentation du coût de faire des affaires en Colombie-Britannique, comme l’ont exprimé des voix telles que le Greater Vancouver Board of Trade.

GVBoT a récemment publié un rapport accusant le gouvernement de saper le climat d’investissement en Colombie-Britannique par l’ajout de nouvelles taxes et d’autres mesures totalisant 6,5 millions de dollars entre 2022 et 2024.

Ces coûts comprennent les augmentations de l’impôt-santé des employeurs, de la taxe sur le carbone et de l’impôt sur le revenu des sociétés.

« Cela représente en moyenne 2,15 milliards de dollars par an », lit-on. «En plus de ces coûts, d’autres augmentations importantes comprennent une augmentation de 21% du salaire minimum (de 2019 à 2023), une augmentation de près de 10% du taux d’imposition des particuliers le plus élevé, un nouveau jour férié coûtant 200 millions de dollars et la réversion à la TVP, qui a coûté aux entreprises environ 3,7 milliards de dollars en 2022. »

