Le salaire minimum de 15 $ profiterait à environ 560 000 éducatrices

Avant la pandémie, les travailleurs gagnaient en moyenne 11,65 $ en 2019, un salaire horaire qui couvre les frais de subsistance de base dans seulement 10 États, selon le Center for the Study of Child Care Employment de l’Université de Californie à Berkeley.

Les augmentations de salaire profiteraient principalement aux femmes et aux minorités puisque 95 % des travailleurs en garderie sont des femmes et 36 % sont noirs ou hispaniques.

Les dernières recherches de l’EPI est basé sur un projet de loi, la 2021 Raise the Wage Act, qui a été réintroduite au Sénat par Bernie Sanders, I-Vt., plus tôt cette année. Le projet de loi augmenterait le salaire minimum de 7,25 $ à 15 $ l’heure d’ici 2025.

Cependant, le projet de loi n’a actuellement que 1% de chances d’être promulgué, Laboratoires Skopos estimations.

« Les travailleurs en garderie méritent de recevoir un salaire qui reflète mieux la valeur de leur travail et leur permet de s’occuper de leur propre famille », a déclaré Julia Wolfe, co-auteur du rapport et analyste économique de l’État pour EPI. « Les bas salaires des éducatrices renforcent les inégalités raciales et de genre existantes, car les éducatrices et les femmes noires sont particulièrement susceptibles de voir leur salaire augmenter avec un salaire minimum de 15 $.

Depuis le début de la pandémie, les éducatrices ont subi de multiples revers financiers. Environ 60% des travailleurs disent que leurs programmes de garde d’enfants ont essayé de réduire les dépenses par des licenciements, des congés et/ou des réductions de salaire, selon un enquête publiée en décembre par l’Association nationale pour l’éducation des jeunes enfants.

Alors que l’augmentation du salaire minimum à 15 $ l’heure profiterait à 43,5 % des travailleurs en garderie, certains exploitants de garderies pourraient ne pas être en mesure de payer les augmentations de salaire. De nombreuses garderies et programmes à domicile fonctionnent avec de faibles marges et les coûts de fonctionnement n’ont augmenté que pendant la pandémie.

Les coûts des garderies agréées ont augmenté en moyenne de 47 %, selon un rapport du Center for American Progress. La garde d’enfants en milieu familial à domicile voit ses coûts augmenter en moyenne de 70 %.

C’est pourquoi de nombreux défenseurs des services de garde ont fait valoir que les législateurs doivent également investir pour rendre les services de garde plus abordables, grâce à des initiatives telles que des subventions gouvernementales et des allégements fiscaux, parallèlement à l’augmentation du salaire minimum. De cette façon, les fournisseurs de services de garde, les travailleurs et les familles peuvent tous en bénéficier sans que le système ne s’effondre ou ne devienne financièrement hors de portée pour les parents qui travaillent.

Il convient de noter que le salaire minimum fédéral n’a pas augmenté depuis 2009, bien que de nombreux États aient augmenté les minima d’État. Actuellement, il y a encore 20 états où le salaire minimum reste gelé à 7,25 $.

Dans toutes les industries, augmenter le salaire minimum fédéral à 15 $ l’heure augmenterait les salaires de 17 millions de travailleurs américains, selon le Congressional Budget Office. 10 millions de travailleurs supplémentaires gagnant un peu plus de 15 $ l’heure seraient touchés.

Le fondement de la loi Raise the Wage a été initialement inclus dans le plan de sauvetage américain, mais il a finalement été abandonné afin de passer le plan de secours de 1,9 billion de dollars en mars.

