Le salaire minimum de 15 $ peut rendre la garde d’enfants moins accessible pour certaines familles

« Si les parents ne peuvent plus payer, cela exclura fondamentalement plus de parents de la garde d’enfants, et n’augmentera pas leur accès à celle-ci », a déclaré Smith.

Augmenter le salaire minimum à 10 $ de l’heure n’aiderait pas la plupart des travailleurs en garderie, selon la recherche, en raison du fait que 84 % de ces professionnels gagnent déjà plus que ce taux. Les 16 % restants gagnent à moins de 1 $ du taux proposé de 10 $.

Cependant, un salaire minimum de 15 $ l’heure donnerait un coup de pouce à un plus grand nombre de travailleurs en garderie, car 71 % des professionnels gagnent maintenant entre 10 $ et 14 $ l’heure. Un autre 16 % verraient une augmentation de salaire de 50 % parce qu’ils gagnent maintenant moins de 10 $ l’heure. Pendant ce temps, 9,8% gagnent un salaire inférieur à 1 $ du taux horaire proposé de 15 $, et 3,9% gagnent plus.

De nombreuses familles ont déjà de la difficulté à couvrir les frais de garde d’enfants, une récent sondage par le Bipartisan Policy Center et Morning Consult trouvé.