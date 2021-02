Le salaire minimum de 15 $ est effectivement mort – pour l’instant

Un militant porte un t-shirt «Fight For $ 15» lors d’une conférence de presse avant le vote sur la loi sur l’augmentation des salaires en 2019 à Washington, DC. | Alex Wong / Getty Images

Le parlementaire du Sénat demande que l’augmentation du salaire minimum soit supprimée de l’allégement Covid-19.

Le salaire minimum de 15 $ est effectivement mort – pour le moment.

La parlementaire du Sénat, Elizabeth MacDonough, a déclaré aux sénateurs jeudi que la politique n’avait pas un effet suffisamment significatif sur le budget fédéral pour être incluse dans le projet de loi de secours Covid-19 de 1,9 billion de dollars. Cette décision – bien que les démocrates puissent ignorer – signifie qu’il n’y aura probablement plus d’action sur le salaire minimum à court terme.

Les démocrates ont exprimé leur déception face à cette décision.

SCHUMER: «Nous sommes profondément déçus de cette décision. Nous n’allons pas abandonner la lutte pour augmenter le salaire minimum à 15 $ pour aider des millions de travailleurs américains en difficulté et leurs familles. Le peuple américain le mérite et nous nous engageons à en faire une réalité. – Erik Wasson (@elwasson) 26 février 2021

Comme l’a déjà dit le sénateur Bernie Sanders (I-VT), un défenseur de longue date du salaire minimum de 15 dollars, l’opposition républicaine aux augmentations de salaire fait qu’il est peu probable que les législateurs soient en mesure de faire adopter la proposition via un ordre régulier – ce qui nécessiterait 60 votes. . Le rapprochement budgétaire – le processus que les démocrates utilisent pour approuver la législation de secours de Covid-19 – ne nécessiterait que 51.

«Soyons clairs. Nous n’allons jamais amener 10 républicains à augmenter le salaire minimum », a déclaré Sanders précédemment. «La seule façon d’augmenter le salaire minimum à 15 dollars de l’heure maintenant est de l’adopter avec 51 voix par le biais du rapprochement budgétaire.»

La décision du parlementaire restreint la voie des changements au salaire minimum dans ce Congrès: bien que les républicains aient présenté leur propre masse salariale minimum de 10 dollars, la probabilité d’un compromis est extrêmement mince.

Les démocrates pourraient encore ignorer le parlementaire

Alors que la parlementaire a pris sa décision, les démocrates ont une autre option: ils pourraient ignorer sa décision et maintenir le salaire minimum dans leur législation de toute façon. C’est une voie que de nombreux progressistes ont exhortée les démocrates à emprunter – bien que des modérés comme le sénateur Joe Manchin (D-WV) et Kyrsten Sinema (D-AZ) aient fait pression contre cela.

Ce n’est pas une pratique courante – et elle est considérée comme assez partisane – mais cela signifierait que les démocrates sont en mesure de faire passer le salaire minimum maintenant, plutôt que de miser sur un compromis qui pourrait être long à venir.

Pour ce faire, les démocrates maintiendraient simplement le salaire minimum dans le projet de loi de secours, une décision qui entraînerait probablement un défi républicain lorsque la législation arrivera au sol. À ce moment-là, le président d’élection pouvait annuler cette contestation et, à moins que 60 membres ne contestent cette décision, cette décision serait maintenue.

Compte tenu des signaux de la Maison Blanche – et de l’opposition persistante des démocrates modérés – les dirigeants des partis ne sont pas censés utiliser cette approche, bien qu’ils subissent toujours la pression des progressistes pour le faire.

Le salaire minimum a été bloqué, encore une fois

La décision du parlementaire marque le dernier cas où les augmentations du salaire minimum sont à nouveau bloquées.

Actuellement à 7,25 $, le salaire minimum fédéral n’a pas augmenté depuis plus d’une décennie, même si une majorité écrasante d’électeurs appuient des modifications. Cette semaine, un nouveau sondage Vox et Data for Progress a révélé que 61% des électeurs probables soutiendraient une augmentation progressive du salaire minimum. Dans plusieurs États à tendance républicaine, les électeurs ont également soutenu des mesures de vote qui augmenteraient le salaire minimum au fil du temps.

La loi sur l’augmentation des salaires – que les démocrates avaient poussé à maintenir dans le plan de secours – ferait passer le salaire minimum de 7,25 $ à 15 $ au cours de cinq ans, puis rattacherait des mises à jour supplémentaires aux gains du salaire médian. Selon un rapport du Congressional Budget Office, il avait le potentiel de sortir 900 000 personnes de la pauvreté et d’augmenter le salaire de 27 millions de personnes.

Auparavant, la législation avait été bloquée en gros par les républicains du Sénat, qui avaient exprimé des inquiétudes quant à d’éventuelles pertes d’emplois et le fardeau que cette politique pourrait imposer aux propriétaires de petites entreprises. (Le Congressional Budget Office estime également que la mesure pourrait coûter 1,4 million d’emplois, bien que de nombreux économistes pensent que ce chiffre est exagéré.)

Pour contourner l’opposition du GOP, les démocrates s’étaient battus pour l’inclusion de la politique dans la réconciliation budgétaire – un mouvement qui a été bloqué cette fois-ci par des limitations procédurales.

Correction, 25 février: Une version de cet article a été publiée par erreur, indiquant à tort que le parlementaire avait statué que l’augmentation du salaire minimum était autorisée dans le cadre du rapprochement budgétaire.