Le salaire minimum de 15 dollars de Biden pour les entrepreneurs fédéraux bloqué par un juge américain

Par Daniel Wiessner

(Reuters) – Un juge fédéral du Texas a statué que le président Joe Biden n’avait pas le pouvoir d’ordonner aux entrepreneurs du gouvernement américain de payer aux travailleurs un salaire minimum de 15 dollars de l’heure et a empêché l’application du plan dans trois États.

Dans une décision rendue mardi soir, le juge de district américain Drew Tipton à Victoria a décidé que, étant donné que le décret du président démocrate de 2021 affecte potentiellement des millions de travailleurs et a « une vaste signification économique et politique », seul le Congrès avait le pouvoir de l’adopter.

Tipton, nommé par l’ancien président républicain Donald Trump, a empêché l’administration Biden d’appliquer le salaire minimum de 15 dollars au Texas, en Louisiane et au Mississippi, États qui ont intenté l’année dernière une action en justice contestant le décret. Les agences d’État reçoivent souvent des contrats fédéraux.

Le juge a suspendu sa décision pendant sept jours pour permettre à l’administration Biden de faire appel.

Tipton a rendu sa décision en partie sur la base de ce qu’on appelle la doctrine des questions majeures, une approche judiciaire que la Cour suprême des États-Unis a utilisée pour invalider les principales politiques de Biden, notamment l’allégement de la dette étudiante, jugée dépourvue d’autorisation claire du Congrès. Tipton a également constaté que Biden avait enfreint une loi fédérale appelée Procurement Act, qui régit la manière dont les biens et services sont achetés par les agences fédérales.

La Maison Blanche n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Le décret de Biden, qui cherche à être réélu l’année prochaine, était l’une de ses mesures pro-syndicales depuis qu’il est devenu président, car il fait du soutien aux cols bleus une priorité.

Le gouvernement fédéral dépense chaque année des centaines de milliards de dollars en contrats avec des entreprises privées, des entités à but non lucratif et des agences d’État pour fournir des biens et des services.

Le salaire minimum en vertu de la loi fédérale est de 7,25 dollars de l’heure, bien que de nombreux États fixent des minimums plus élevés. Quatre États et plusieurs villes ont un salaire minimum d’au moins 15 dollars.

La Maison Blanche a estimé l’année dernière que 327 300 employés de sous-traitants fédéraux étaient payés moins de 15 dollars de l’heure et qu’une augmentation de leurs salaires coûterait aux employeurs 17 milliards de dollars sur 10 ans.

L’administration a fait valoir que la loi sur les marchés publics donne au président de larges pouvoirs pour mettre en œuvre des politiques visant à favoriser un système de passation de marchés efficace. Mais Tipton était d’accord avec les États selon lesquels l’autorité d’un président se limitait à superviser l’achat et la vente de marchandises. Seul le Congrès peut fixer le salaire minimum et adopter d’autres politiques d’emploi, à moins qu’il n’accorde spécifiquement ces pouvoirs aux agences fédérales, a écrit Tipton.

Une porte-parole du procureur général du Mississippi, Lynn Fitch, une républicaine, a déclaré : « Nous sommes heureux que le tribunal soit parvenu à la même conclusion que nous, à savoir que le Congrès n’a pas donné à l’administration Biden le pouvoir d’imposer ce fardeau à une économie déjà chancelante (par le biais) d’un décret exécutif. « .

En janvier, un juge fédéral de l’Arizona a rejeté une contestation similaire du décret de Biden par cinq autres États dirigés par les républicains. Les Etats ont fait appel.

La doctrine des questions majeures est le résultat d’une approche privilégiée par de nombreux conservateurs et groupes d’affaires pour freiner ce qu’ils appellent les excès de « l’État administratif ». Ils s’opposent à ce qu’ils considèrent comme un pouvoir accumulé par le pouvoir exécutif du gouvernement américain sans contrôles appropriés de la part des tribunaux et du Congrès.

(Reportage de Daniel Wiessner à Albany, New York ; édité par Will Dunham et Alexia Garamfalvi)