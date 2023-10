Le salaire minimum augmente dans 6 provinces

Dans un contexte de crise du coût de la vie entraînant une augmentation des visites aux banques alimentaires et une anxiété économique, le salaire minimum a augmenté aujourd’hui dans six provinces – mais les partisans et les critiques craignent que cela ne suffise pas à s’attaquer au problème global.

Alors que la Colombie-Britannique, l’Alberta, le Québec, le Nouveau-Brunswick et les territoires ne verront aucun changement dans leurs taux de salaire, le salaire minimum en Ontario augmentera à 16,55 $ de l’heure, au Manitoba à 15,30 $, tandis que la Nouvelle-Écosse, l’Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador augmenteront à 15 $.

Le salaire minimum de la Saskatchewan a également augmenté aujourd’hui pour atteindre 14 $, mais il reste le plus bas au pays, derrière le Nouveau-Brunswick de 75 cents.

Les défenseurs saluent ces augmentations, mais affirment que cela ne suffit toujours pas à aider les Canadiens à joindre les deux bouts.

« Notre salaire vital est en réalité de 23 dollars et 15 cents », a déclaré Craig Pickthorne, coordonnateur des communications du Ontario Living Wage Network, à CTV National News. « Cela signifie que si vous travaillez à temps plein au salaire minimum, même après cette augmentation, vous Il me manque encore 230 $ par semaine. »

Cette augmentation représente une augmentation annuelle de 2 200 $ pour une personne gagnant le salaire minimum et travaillant 40 heures par semaine en Ontario.

Mya Copeland, étudiante au postsecondaire, a déclaré à CTV National News que l’augmentation ne couvrirait pas entièrement l’augmentation des dépenses.

« Peu importe de combien vous augmentez le salaire minimum, les choses seront toujours très chères », a déclaré Copeland.

Le salaire minimum du Manitoba a augmenté de 1,15 $ l’heure et se situe désormais derrière l’Ontario, la Colombie-Britannique et les territoires en termes de salaire minimum. Au Canada, le salaire minimum le plus élevé se trouve au Yukon, où les travailleurs reçoivent 16,77 $ l’heure, suivi de près par le salaire minimum de 16,75 $ l’heure en Colombie-Britannique.

Le salaire minimum du Nunavut est de 16 $ l’heure, et celui des Territoires du Nord-Ouest a augmenté à 16,05 $ l’heure en septembre.

Grâce à cette nouvelle augmentation, les travailleurs de la Nouvelle-Écosse gagnent désormais 1,40 $ de plus l’heure par rapport à l’année dernière.

Il s’agit d’un changement attendu depuis huit ans, estime un analyste politique, alors que la classe ouvrière se rend davantage dans les banques alimentaires.

«Ils s’en sortent en faisant des choix très difficiles, qu’il s’agisse de ne pas remplir leurs médicaments d’ordonnance parce qu’ils n’en ont pas les moyens, ou de sacrifier de la nourriture», Christine Saulnier, directrice du Centre canadien de politiques alternatives à Halifax. a déclaré à CTV National News.

En Saskatchewan, l’indice de pauvreté des Banques alimentaires du Canada a attribué à la province une note à peine satisfaisante en septembre, révélant que plus du quart des personnes interrogées n’étaient pas en mesure de se permettre les articles considérés comme nécessaires pour un niveau de vie adéquat.

La province s’est engagée à atteindre un salaire minimum de 15 $ l’heure d’ici octobre 2024.

La Fédération canadienne de l’entreprise indépendante affirme que les augmentations de salaire observées aujourd’hui pourraient créer des défis pour les propriétaires de petites entreprises qui n’ont pas les moyens de payer leur personnel, prévoyant que certains d’entre eux pourraient devoir supprimer des emplois.

« Cela pousse davantage d’entreprises à essayer de déterminer quels processus essayer d’automatiser, si elles peuvent réduire le nombre d’heures dont elles disposent », a déclaré Dan Kelly, PDG du groupe, à CTV National News.

Un économiste, en revanche, prévient que les augmentations du salaire minimum ne sont qu’une solution de fortune et que l’inflation pourrait faire en sorte que les coûts globaux dépassent à nouveau les gains du salaire minimum.

«Cela ne va pas résoudre le problème», a déclaré Moshe Lander, professeur à l’Université Concordia, à CTV National News.

« À l’heure où la Banque du Canada lutte pour maîtriser l’inflation, je déteste le dire, mais il s’agit d’un mouvement inflationniste sur plusieurs provinces qui augmente la probabilité qu’à un moment donné au cours des six prochains mois, nous allions probablement parler à nouveau d’une nouvelle augmentation des taux d’intérêt.

Un récent sondage Léger a révélé que la moitié des jeunes Canadiens déclarent vivre d’un chèque de paie à l’autre, et qu’un nombre croissant de milléniaux et d’adultes de la génération Z modifient leurs habitudes de dépenses en raison de l’augmentation du coût de la vie.

Les défenseurs affirment qu’ils aimeraient voir tous les niveaux de gouvernement intervenir avec davantage de politiques générales pour soutenir les travailleurs à faible revenu en ces temps économiques difficiles.