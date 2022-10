Le salaire minimum augmente dans 6 provinces, mais certains défenseurs disent que les travailleurs ont besoin de plus

Les travailleurs canadiens qui gagnent le salaire minimum dans plusieurs provinces voient maintenant leur chèque de paie augmenter.

Six provinces – l’Ontario, la Saskatchewan, le Manitoba, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick et Terre-Neuve-et-Labrador – ont augmenté leur salaire minimum samedi dernier.

La vague d’augmentations survient alors que le coût de la vie monte en flèche, le taux d’inflation annuel du Canada atteignant un sommet de près de 40 ans au cours des derniers mois.

Le salaire minimum est maintenant de 15,50 $ en Ontario, de 13 $ en Saskatchewan, de 13,50 $ au Manitoba, de 13,60 $ en Nouvelle-Écosse, de 13,75 $ au Nouveau-Brunswick et de 13,70 $ à Terre-Neuve-et-Labrador.

Plusieurs provinces ont prévu des augmentations de salaire supplémentaires au cours des mois et des années à venir, dont beaucoup dans le but d’augmenter le salaire minimum à 15 $ l’heure – si elles n’ont pas déjà atteint ce seuil, comme c’est le cas en Ontario, en Alberta, en Colombie-Britannique et dans les trois territoires. .

Le Manitoba prévoit atteindre 15 $ d’ici octobre 2023; La Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve-et-Labrador d’ici le 1er avril 2024 et la Saskatchewan d’ici le 1er octobre 2024, selon les sites Web de chaque gouvernement provincial.

Attendu depuis longtemps

Les défenseurs des travailleurs disent que les gains se font attendre depuis longtemps.

Mais ils disent que l’objectif longtemps défendu de 15 $ l’heure dans tout le pays ne va plus assez loin pour résoudre la crise de l’abordabilité.

“Nous réclamons un salaire minimum de 15 $ l’heure depuis tant d’années maintenant, ce n’est plus suffisant”, a déclaré Bea Bruske, présidente du Congrès du travail du Canada.

“Il faut vraiment que ce soit 20 $ de l’heure ou plus quand on regarde l’inflation et le coût de la nourriture et du logement.”

Hailie Tattrie, une organisatrice du groupe de défense Justice for Workers Nova Scotia, a décrit l’augmentation de salaire comme “absolument nécessaire”, mais a déclaré que ce n’était “pas suffisant”.

“Nous voyons des gens en difficulté à travers le pays”, a-t-elle déclaré. “Une petite augmentation de salaire ne va pas aider.”

Son organisation s’appelait autrefois la Lutte pour 15 $. Mais au cours de la dernière année et demie, la direction s’est rendu compte que “15 $ ne suffisent plus”, a-t-elle déclaré.

Pendant ce temps, les groupes d’entreprises affirment que les hausses du salaire minimum arrivent à un moment difficile alors qu’ils luttent pour se remettre des fermetures pandémiques.

“Moins de la moitié des petites entreprises ont retrouvé des niveaux de ventes normaux”, a déclaré Dan Kelly, président et chef de la direction de la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante.

“La petite entreprise moyenne a contracté une dette liée au COVID de 160 000 dollars et ses coûts ont augmenté rapidement. À l’heure actuelle, toute augmentation des coûts pour les entreprises est vraiment difficile à gérer.”

Les entreprises réagiront probablement à des salaires plus élevés en augmentant les prix ou en réduisant les heures d’ouverture, a-t-il déclaré.

“Nous savons que les gouvernements subissent des pressions pour augmenter le salaire minimum … mais ils devraient trouver d’autres moyens d’alléger le fardeau du monde des affaires”, a déclaré Kelly. “Nous exhortons les gouvernements à envisager de geler [employment insurance] les primes.”

Ted Mallett, directeur des prévisions économiques au Conference Board du Canada, a déclaré que les augmentations du salaire minimum devraient être automatiques pour les rendre plus prévisibles pour les travailleurs et les entreprises.

Certains défenseurs ont suggéré d’indexer le salaire minimum sur l’inflation, mais il a déclaré que les provinces devraient envisager de rattacher le salaire minimum des adultes à 50% du revenu moyen.

“Généralement, les salaires augmentent plus vite que l’inflation, c’est pourquoi le niveau de vie augmente. Nous suggérons donc une indexation [minimum wages] aux revenus moyens au lieu d’augmenter les prix… car cela augmenterait davantage la capacité de gain au fil du temps.